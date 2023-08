Livro que conta a trajetória de Cristiano Maia é lançado hoje

Este conteúdo é apoiado por:

Hoje, quinta-feira, 17, às 19 horas, no salão nobre do Ideal Clube, será lançado o livro “Cristiano Maia, um visionário com os pés no chão”, que conta a história do multiempresário que é, a um só tempo, engenheiro, construtor de estradas, industrial, criador de cavalos, agricultor, pecuarista e carcinicultor, sendo o maior criador de camarão do país.

Cristiano Maia é o controlador do Grupo Samaria, um conglomerado de empresas que atuam em diferentes áreas da atividade econômica no Ceará, Rio Grande do Norte e Pernambuco.

Ao evento de hoje estarão presentes empresários cearenses e de outros estados, o que já revela a capacidade que Cristiano Maia tem de, também, cultivar amizades, qualidade de poucos.

O livro foi escrito por suas filhas Glória Diógenes e Christianny Diógenes Maia, as quais narram, em texto agradável, todas as fases da vida do biografado, que, por quatro anos, foi prefeito de Jaguaribara, recusando uma reeleição tranquila.

“Bastam só quatro anos para uma boa gestão”, argumentou ele à coluna para justificar a recusa.