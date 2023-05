M. Dias Branco e sua marca Fortaleza completam 70 anos

Festa na M. Dias Branco, empresa líder do mercado nacional de massas e biscoitos, que, juntamente com sua marca pioneira – Fortaleza – está celebrando 70 anos de sucesso.

Por esta razão, na comemoração do seu septuagésimo aniversário, a marca Fortaleza vai para as ruas da capital cearense com uma campanha 360º cheia de história e nostalgia, lembrando a todos um valor inseparável: “O amor só fortalece”.

A marca surgiu quando a Padaria Imperial, fundada pelo imigrante português Manuel Dias Branco, se mudou da rua Visconde do Rio Branco, no centro da cidade, para a rua João Cordeiro, na Aldeota, onde fica hoje o Hotel Praia centro.

Nesse endereço a padaria agregou uma pequena fábrica de biscoitos no segundo andar, ideia do filho Ivens, então com 17 anos e já trabalhando com o pai.

Em pouco tempo foi necessário ampliar a produção, e a nova padaria ganhou o nome de Fortaleza para homenagear a cidade que havia acolhido com tanto carinho a família Dias Branco.

O primeiro sucesso comercial da marca Fortaleza foi um biscoito do tipo Maria, batizado por Ivens como Pepita, remetendo à ideia de “pepita de ouro”.

“Até parece que eu estava adivinhando que ia ser uma coisa valiosíssima, uma Pepita de ouro mesmo”, afirmou Ivens Dias Branco em depoimento ao jornalista Sérgio Villas-Boas, que assina a biografia do empresário, falecido em 2016.

Mas algo muito curioso aconteceu: havia um pároco chamado Padre Pita que fazia a catequese na Igreja de Santa Luzia. Como a abreviação de padre é Pe, criou-se o folclore de que o biscoito havia sido batizado em homenagem a ele: Pe-Pita.

A Kombi Fortaleza também foi marcante na história de M. Dias Branco, pois rodou anos pela cidade para distribuir os famosos biscoitos da marca.

Entre 1954 e 1960, Manuel Dias Branco e o filho Ivens investiram intensamente em máquinas, fornos e moldes para ampliar a produção da marca Fortaleza.

Logo a dupla pensou em fabricar também macarrão, um alimento de que todo mundo gosta e consome e rende inúmeros pratos, além de ter como ingrediente principal, assim como os biscoitos, a farinha de trigo.

O jingle do comercial de lançamento do Macarrão Fortaleza, que ficou conhecido como Tarantela, ainda é lembrado por muitos cearenses: “Macarrão Fortaleza, não pode faltar na sua mesa/ um prato delicioso/ macarrão Fortaleza/ fácil de preparar/ Macarrão Fortaleza/ é qualidade com certeza”.

A primeira campanha publicitária inspirou os empresários, que rapidamente decidiram criar uma mascote para a marca Fortaleza. Nasceu, então, o personagem Fortinho, que até hoje estampa as embalagens e que está presente na memória afetiva dos cearenses ao longo das sete décadas.

Em 1967, a fábrica passou por grande ampliação para acompanhar o crescimento da cidade, que na época tinha cerca de 700 mil habitantes. Nesse mesmo ano, foi lançada a linha Extra Fina de produtos, acondicionados em embalagens especiais para distribuição em cidades distantes.

Mas as ampliações já não eram suficientes para dar conta da produção, dado o sucesso dos produtos Fortaleza, que já eram vendidos em outros estados das regiões Norte e Nordeste.

Em 1980, foi inaugurada a nova sede da Fábrica Fortaleza, no município de Eusébio. Essa planta, hoje, é um complexo industrial com fábrica de massas, biscoitos, bolinhos, torradas e, também, um moinho de trigo.

É um dos mais completos e modernos complexos industriais de produtos alimentícios do mundo. Nele, produzem-se itens de outras marcas da M. Dias Branco. Mas, para o cearense, essa planta grandiosa é e sempre será a Fábrica Fortaleza, com o FF estampado na Torre dos Silos e o jardim com 365 palmeiras, muitas delas plantadas por Ivens Dias Branco.

Na década de 1980, o portfólio da marca Fortaleza já contava com três linhas de biscoitos e duas de massas.

Hoje, a Fortaleza oferece aos consumidores mais de 60 itens, entre massas do tipo comum, instantâneas, para rechear, sêmola e sêmola com ovos; biscoitos doces, amanteigados, salgados, água e sal, cream cracker, maria, maizena e rosquinhas; e uma linha completa de torradas.

O que começou com uma pequena padaria é hoje a M. Dias Branco, maior empresa de massas e biscoitos do país com fábricas em várias cidades brasileiras, gerando mais de 17 mil empregos diretos em diferentes regiões, refletindo o seu compromisso com o desenvolvimento econômico e social do país.

Os 70 anos da marca Fortaleza são inseparáveis dos últimos 70 anos da capital do Ceará e de grande parte dos consumidores das regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste, onde seu portfólio é distribuído.

Por isso, a marca investe em campanha 360° com presença em TV, Rádio, Mídia Exterior, e Quadro Especial com o poeta Bráulio Bessa, na TV Verdes Mares, onde serão contadas histórias reais de vínculo entre a marca e famílias cearenses ao longo dos anos.