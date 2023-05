Hoje, a super 4ª feira, Brasil e EUA decidem sobre os juros

Ontem, a Bolsa de Valores B3 realizou seu primeiro pregão deste mês de maio. E foi mais um dia ruim: a Bolsa teve queda forte, de 2,40%, encerrando as operações aos 101.926 pontos. O dólar, por sua vez, subiu e retornou ao patamar acima dos R$ 5, fechando cotado a R$ 505, com alta de 1,19%.

Uma das causas da má performance da B3 no dia de ontem foi a forte queda do preço internacional do petróleo do tipo Brent, negociado na Bolsa de Londres e importado pela Petrobras. Foi uma queda de 5,16%, o que fez desabar o preço do barril para US$ 75,22.

Resultado: as ações da Petrobrás, que são uma das blue chips da Bolsa brasileira, caíram mais de 4% no dia de ontem. Blues chips são as ações mais negociadas e por isto mesmo mais valorizadas da Bolsa. Outra blue chip – a Vale – também sofreu desvalorização ontem, porque os preços do minério de ferro na China caíram. A Vale é a maior exportadora de minério para o mercado chinês.