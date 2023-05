Klabin, com fábrica no Ceará, lucra R$ 1,26 bi no primeiro trimestre

Com fábrica em Horizonte, na Região Metropolitana de Fortaleza, a Klabin, maior produtora e exportadora de papéis para embalagens do país, apurou no primeiro trimestre deste ano um Lucro Líquido de R$ 1,26 bilhão e registrou um Ebitda ajustado (Lucro antes dos Juros, Impostos, Taxas, Depreciação e Amortização) de R$ 1,942 bilhão, alta de 13% em relação ao mesmo período do ano anterior.



Nos três primeiros meses do ano, o volume de vendas da companhia, excluindo madeira, somou 881 mil toneladas.

A flexibilidade do modelo integrado de negócios da Klabin beneficiou a conversão de papéis em embalagens, minimizando a exposição da companhia ao mercado externo de Kraftliner.

Dessa forma, a Receita Líquida alcançou R$ 4,831 bilhões no primeiro trimestre, crescimento de 9% no comparativo com o 1T22, resultado que reflete, ainda, os reajustes de preços realizados ao longo dos últimos meses.



O ROIC (Retorno sobre o Capital Investido) chegou a 19,4% no período, demonstrando a capacidade da Companhia em aliar crescimento à geração de valor aos acionistas.

Os sólidos resultados – diz comunicado que a Klabin distribuiu hoje à imprensa – reforçam, mais uma vez, o sucesso do modelo de negócios integrado, diversificado e flexível da Klabin e sua busca constante pela eficiência operacional.

A Klabin aportou R$ 1,175 bilhão em suas operações e projetos de expansão no primeiro trimestre de 2023.

Desse total, R$ 260 milhões foram destinados às operações florestais; R$ 221 milhões foram utilizados na continuidade operacional das fábricas; e R$ 173 milhões foram destinados, principalmente, a projetos já aprovados, como a construção do terminal no Porto de Paranaguá, para os projetos de Horizonte, no Ceará, e Figueira, em Piracicaba (SP).

Já os desembolsos para o Projeto Puma II totalizaram R$ 521 milhões, acumulando, até agora, um investimento de R$ 11,6 bilhões.

As obras da Máquina de Papel 28 (MP28) seguem dentro do cronograma previsto e alcançaram 92% de conclusão, de acordo com medição realizada no último 23 de abril. O startup da MP28 está previsto para junho deste ano.