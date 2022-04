M. Dias Branco cria política de Defesa dos Direitos Humanos

Com o objetivo de incentivar a cadeia de valor na adoção de boas práticas, a M. Dias Branco lança a Política de Direitos Humanos, Diversidade e Inclusão, destinada a todos os seus colaboradores e stakeholders.

“Um dos objetivos da Companhia é construir um ambiente baseado no respeito às diferenças e às individualidades. Isso significa assumir uma comunicação inclusiva e incentivar o posicionamento sempre que alguém estiver diante de uma situação discriminatória”, afirma Sissi Machado, gerente de Cultura e Clima Organizacional da M. Dias Branco.

As diretrizes foram elaboradas, considerando os valores e estratégias da M. Dias Branco, fundamentados no respeito à dignidade e ao valor de cada pessoa. Ei-las:

Proibição do trabalho infantil e a proteção dos direitos das crianças e adolescentes em toda a cadeia de valor da Companhia; Proibição de trabalho forçado e/ou análogo à escravidão; Adoção de medidas disciplinares em casos de assédio e abuso; Liberação de associação sindical, negociação coletiva e mecanismos para reclamação disponíveis aos colaboradores e partes interessadas; Respeito às horas trabalhadas, aos salários e aos benefícios dos colaboradores e prestadores de serviço; Garantia de local de trabalho seguro e saudável aos colaboradores e prestadores de serviço; Inclusão e desenvolvimento de pessoas com deficiência; Promoção da diversidade etária; Promoção da equidade de gêneros; Promoção da equidade racial; Respeito aos direitos LGBTQIA+;Respeito aos demais grupos minorizados; Gestão de conflitos com comunidades tradicionais; Estabelecimento de mecanismos para denúncias relacionadas a direitos humanos, diversidade e inclusão; Transparência na prestação de contas relacionadas a denúncias; Realização de campanhas e de ações educativas, com o objetivo de erradicar comportamentos não aceitáveis relacionados às questões inerentes à diversidade.

Há mais:

M. Dias Branco recomenda a utilização do nome social e pronomes em documentos internos e tratativas; Utilização do nome social em todos os documentos de benefícios da Companhia; Utilização do pronome correto (ele/ela), de acordo com a identidade de gênero; Comunicação clara sobre permissão para utilização de banheiros, de acordo com o gênero que a pessoa se identifica, acompanhada de ações de sensibilização para os (as) empregados (as) e outros públicos envolvidos.

De acordo com Sissi Machado, a formalização da Política de Direitos Humanos, Diversidade e Inclusão é um marco que a M. Dias Branco celebra.

“As diretrizes que compõem a Política já fazem parte dos valores da Companhia, portanto, integram o nosso DNA. Fazer a inclusão, considerando a diversidade e o respeito aos direitos humanos, ressalta aos nossos colaboradores o valor individual que têm, ampliando o sentimento de pertencimento ao time”, finaliza a executiva.