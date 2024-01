Líderes do agro cearense confraternizam com Poder Judiciário

Desembargadores do Tribunal de Justiça do Ceará, do Tribunal Regional de Justiça da 5ª Região, do Tribunal Regional do Trabalho e do Tribunal de Contas do Estado reuniram-se ontem com a diretoria da Federação da Agricultura e Pecuária (Faec), cujo consultor jurídico, Raimundo Feitosa, apresentou os números da performance da agropecuária cearense, entre os quais este: a agricultura, a pecuária, a agroindústria e os serviços relacionados respondem hoje por cerca de 25% do PIB estadual.

Feitosa falou por vídeo exibido logo após a fala de dois minutos do presidente da Faec, Amílcar Silveira, que saudou os 15 magistrados presentes – entre os quais o desembargador federal Cid Marcone – e os mais de 30 empresários do setor, entre os quais Beto Studart e Jorge Parente, ex-presidentes da Fiec; Carlos Prado, vice-presidente da entidade; Cristiano Maia, Rita Granjeiro e Fábio Régis.

Com uma voz de locutor de rádio, bem empostada, e tirando proveito de sua perfeita dicção, Raimundo Feitosa exibiu mais números da agropecuária do Ceará. Ele prognosticou que a participação do agro no PIB cearense “deverá continuar crescendo ao longo dos próximos anos”.

Ele lembrou que o Ceará tem o maior produtor e exportador de melão do mundo (Agrícola Famosa), o maior produtor de camarão do Brasil (Grupo Samaria, de Cristiano Maia). O estado é o maior produtor de caju do Brasil e tem, ainda, o maior exportador de banana para a a Europa (Tropical Nordeste, de Edson Brok), sendo ainda o segundo maior produtor de ovos do Nordeste, o terceiro maior produtor de leite da região nordestina e o terceiro maior produtor de rosas do Brasil. E continuou despejando informações:

As exportações do agro cearense giram em torno de UDS$ 550 milhões, com destaque para a fruticultura, o couro e os pescados.

Há no Ceará 395 mil propriedades rurais, o que revela a força do setor, que é um dos maiores empregadores de mão de obra do estado. Algumas empresas agroindústria chegam a gerar, em plena colheita, 7.500 empregos diretos e indiretos.

Raimundo Feitosa referiu-se à Faec, que está presente em todas as regiões do estado por meio de 62 sindicatos rurais filiados à entidade, número que deverá chegar a 100 até o fim do mandato de sua atual diretoria. Ele também destacou as várias parcerias que a Faec celebrou com organismos do governo do Ceará, principalmente com a Secretaria do Desenvolvimento Econômico (SDE) e do governo da União.

Também foi citada a parceria celebrada pela Faec com o Dnocs com o objetivo de revitalizar o perímetro irrigado Araras Norte, que tem 6.500 hectares de área, na qual deverão ser cultivados produtos voltados para a exportação.

Feitosa lembrou que a Faec foi a primeira entidade a apresentar ao governador Elmano de Freitas uma proposta para a desburocratização na área da infraestrutura, o que foi feito com a colaboração do secretário Salmito Filho. Entre os itens incluídos na proposta está o programa SIM+, por meio do qual os municípios cearenses poderão emitir Selos de Inspeção Sanitária com validade para todo o estado. Isto ajudará no incremento das transações comerciais dos produtores rurais cearenses.

Na sua exposição, Raimundo Feitosa citou a realização dos Encontros Regionais dos Produtores Rurais, que em 2023 aconteceram nas cidades de Quixeramobim, Morada Nova e Tauá. Esses três eventos reuniram mais de 6 mil pequenos, médios e grandes agricultores e pecuaristas cearenses.

Ele recordou a Pecnordeste 2023, que registrou a realização do Primeiro Encontro das Mulheres do Agro, que teve a presença de mais de 700 produtoras rurais.

A propósito: Feitosa assegurou, em nome do presidente da Faec, que a Pecnodeste 2024 será transformada na maior feira “indoor” do Brasil, pois ocupará todo o espaço dos blocos Leste e Oeste do Centro de Eventos.

Após a reunião, realizada no salão de eventos do edifício BS Design, Amílcar Silveira, presidente da Faec, e Sérgio Olveira, superintendente do Senar-Ceará (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) anunciaram que já foram ocupados 70% dos estandes do próximo Pecnordeste, acontecerá nos dias 6, 7 e 8 do próximo mês de junho, que será aberto pelo governador Elmano de Freitas com um show do cantor e compositor Almir Sater.