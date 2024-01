Aline Telles assume comando executivo do Grupo Telles

Novidade no Grupo Telles, controlado pelo empresário cearense Everardo Telles e integrado pelas empresas Agropaulo, Ceará Mirim, Ypetro, Naturágua, Yplastic, Santelisa Embalagens e iPark Complexo Turístico: a executiva Aline Telles Chaves assumiu a presidência da Companhia em substituição ao seu irmão Paulo Telles, que assumiu a vice-presidência do Conselho de Administração da corporação e se manteve na liderança do seu setor do agronegócio.

“Mais do que uma simples mudança, a passagem de liderança é uma oportunidade para reforçarmos o comprometimento com as nossas equipes, que representam o coração e a alma das nossas empresas. Seguiremos construindo juntos uma cultura corporativa baseada em colaboração, inovação e respeito ao ser humano, fortalecendo nossos valores e trabalhando continuamente para criar um futuro de que todos nos orgulhemos”, como destaca Everardo Ferreira Telles, presidente do Conselho de Administração do Grupo Telles, ao anunciar a nova liderança.

Aline já liderava as indústrias Naturágua, Yplastic e Santelisa Embalagens como vice-presidente de Operações do grupo. Agora, ela assume o novo desafio:

“Sinto-me honrada por contar com a confiança de tantos nesse processo, em especial do Paulo, meu irmão, que dirigiu o grupo com grande dedicação e forte compromisso, e do meu pai, que fundou empresas e fortaleceu os valores do Grupo Telles, e cujo exemplo me inspira. Esse processo é contínuo e ambos estarão ao meu lado na construção do futuro”, afirma Aline.