Pague Menos abre sua 37ª farmácia no Mato Grosso

Segue em execução o plano nacional de expansão da rede de farmácias Pague Menos. Depois abrir mais cinco lojas no Ceará, a empresa, que está presente em todos os 26 estados brasileiros e mais no Distrito Federal, acaba de inaugurar mais uma unidade na cidade de Cuiabá, capital do Mato Grosso (MT), que já conta com 36 lojas.

O processo de expansão da Pague Menos está sendo contínuo, e as demais inaugurações se farão ainda neste janeiro e no próximo fevereiro.

"As expansões reforçam o posicionamento da companhia de ser uma rede de farmácias presente em todos os estados brasileiros, com avanço significativo para diferentes municípios, garantindo saúde para a população”, como diz Flávia Drummond, diretora de Marketing da Pague Menos & Extrafarma.