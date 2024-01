Fiec e Senai nacional acertam ação conjunta em 2024

Tornaram-se mais sólidas as relações da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec) com o Senai nacional. Ontem, o presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante, e seu primeiro vice-presidente, Carlos Prado, reuniu-se com o diretor-geral do Senai, Gustavo Leal, alinhando os programas estratégicos e os objetivos das duas entidades ao longo deste ano na área da aprendizagem industrial.

A reunião aconteceu na sede da Fiec e dela participaram, também, o diretor regional do Senai-Ceará, Paulo André Holanda; a superintendente do Instituto Euvaldo Lodi (IEL Ceará), Dana Nunes; o superintendente de Relações Institucionais da FIEC, Sérgio Lopes, e a gerente da área Jurídica da Fiec, Natali Camarão.

A troca de informações e o alinhamento estratégico estabelecidos durante a reunião proporcionam uma base sólida para o fortalecimento das parcerias entre a Fiec, o Senai e a CNI para o a promoção do desenvolvimento sustentável e a inovação na indústria. As duas partes reforçaram o comprometimento com a formação educacional e tecnológica.

“Foi é uma reunião importantíssima. Compartilhamos algumas ideias que estamos desenvolvendo e alinhando os próximos passos. Na última visita fiquei impressionado com a estrutura que a Fiec tem aqui e com todos os serviços que estão executando. Estamos animados para os trabalhos dos próximos anos aqui no Ceará”, disse Gustavo Leal após a reunião.

Por sua vez, Ricardo Cavalcante disse que, ao longo deste ano, “concentraremos, junto ao Sesi e ao Senai, nossos esforços em iniciativas junto que promovam ainda mais a sustentabilidade, gestão energética eficiente e a potencialização do setor industrial, com foco nos programas educacionais de impacto significativo na formação e qualificação profissional”.