Kroma investirá R$ 800 milhões em usina solar em Jaguaruana

Rodrigo Mello, empresário pernambucano sócio majoritário e CEO da Kroma Energia, esteve ontem em Fortaleza para cumprir agenda de reuniões e para avançar nas providências de regulamentação que visam a construção de uma usina solar fotovoltaica na geografia do município cearense de Jaguaruana.

Ele também tratou sobre a transição para o Mercado Livre de energia.

“Vamos partir, no próximo ano de 2024, para um grande projeto solar em Jaguaruana. Ele terá potência instalada de 250 MW e o investimento será de aproximadamente R$ 800 milhões. Durante sua construção serão criados de 700 a 900 novos empregos. A usina deverá operar em janeiro de 2026”, anunciou Rodrigo Mello.

Além de ser a primeira comercializadora de energia do Nordeste, a Kroma é parceira do Estado do Ceará, onde investe desde 2008.

Mello lembra que o Ceará “é Série A em energias renováveis no Brasil”, acrescentando que o governo estadual cearense “tem tido uma dedicação especial na geração de energia limpa”.