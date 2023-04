Kroma Energia apresentará projeto de energia solar em Jaguaruana

Empresa responsável pelo projeto do Complexo Solar Arapuá, que será implantado na zona rural de Jaguaruana, a Kroma Energia, em parceria com a Superintendência do Meio-ambiente do Estado do Ceará (Semace), apresentará à população do município de Jaguaruana, em audiência pública, o Estudo e Relatório de Impacto Ambiental, EIA/RIMA do projeto, cuja potência será de 500 MW.

A audiência acontecerá das 10 às 12 horas da próxima quinta-feira, 20, na Escola Estadual de Educação Profissional Francisca Rocha Silva, localizada na Rua João Celedônio Sobrinho, bairro Alto, na sede municipal de Jaguaruana.

Além dos representantes da Kroma, participarão do evento os técnicos da Semace. Serão apresentados os impactos socioambientais referentes ao licenciamento ambiental do complexo, que terá oito usinas de geração de energia solar fotovoltaica. Nele serão instaladas placas solares que ocuparão uma área de 900 hectares

Segundo o cronograma da empresa, os trabalhos de construção terão início no segundo semestre deste ano. A primeira fase do empreendimento operará em meados de 2024; a segunda, em 2025.

O projeto gerará na região, ao longo do processo de construção, instalação e manutenção, cerca de 1.500 empregos diretos e 400 indiretos.

No recente mês de março, o Complexo Arapuá foi legalmente enquadrado como prioritário pelo Ministério de Minas e Energia.

O empreendimento absorverá R$ 1,7 bilhão em investimentos da Kroma Energia.