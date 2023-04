Embraer amplia seu portfólio de radares nacionais brasileiros

Em mensagem a esta coluna, a Embraer informa que está ampliando seu portfólio de radares nacionais, desenvolvidos ao longo dos últimos 15 anos em parceria com o governo brasileiro, com elevado conteúdo nacional, garantindo assim a soberania do Brasil em setor estratégico e essencial para o país.

Recentemente, a Embraer concluiu a fase de desenvolvimento do radar Saber M200 Vigilante, que agora se encontra na fase de validação técnica e operacional. Assim, será possível o emprego tático em missões de interesse e necessidade do governo, em especial para emprego em Vigilância e Alerta Aéreo Antecipado, além da prontidão para atender diferentes demandas do mercado internacional de Defesa.

Outro importante passo foi a assinatura de contrato com o Exército Brasileiro para o início do desenvolvimento de um radar nacional de contrabateria, com vistas ao incremento da capacidade técnica e a ampliação do domínio de funcionalidades estratégicas, incluindo potencial parceria para o mercado internacional.

Durante a LAAD 2023, no Rio de Janeiro, a Embraer demonstrou alguns dos principais radares de seu portfólio. Além do mais recente em desenvolvimento – o Radar M200 Vigilante, o Radar Saber M60 e o Sentir M20 também estiveram expostos na feira.

Dotado de alta versatilidade, o Saber M60 alia capacidade tática e confiabilidade para aplicações em Defesa Aérea de baixa altura, tendo sua mais recente versão atualizada 2.0 sido recentemente entregue ao Exército Brasileiro para compor as diversas unidades da Defesa Antiaérea em todo o território nacional.

Por sua vez, o Sentir M20 é um sensor de vigilância de superfície com histórico de sucesso na fronteira terrestre brasileira, como parte do Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras (Sisfron). Atualmente utilizado em emprego móvel, fixo e transportável, o radar M20 tem demonstrado excelentes resultados no aumento da eficiência operacional.

Vale destacar que a Embraer está em fase final de desenvolvimento e produção do protótipo atualizado do M200 Multimissão, tendo já superado os principais desafios tecnológicos do, possuindo prontidão para emprego nos futuros projetos de Defesa Aérea de Média Altura e Médio Alcance do governo brasileiro.

A Embraer tem buscado ainda oportunidades de cooperação junto à Marinha do Brasil e à Força Aérea Brasileira, visando aplicar as capacidades desenvolvidas nacionalmente em favor das necessidades específicas de cada Força.

Nesse sentido, a Embraer assinou recentemente um acordo de cooperação técnica com a Marinha, em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, em Sistemas de Radares e Interferidores, pois ambas as instituições possuem reconhecidas competências e projetos nas áreas do acordo e estudarão, de forma colaborativa, soluções sustentáveis para o aumento da capacidade operacional da Força Naval com alto conteúdo tecnológico nacional.