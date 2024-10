Itaueira voltará a produzir melão no Ceará. E voltará a expportar

Uma boa notícia que interessa diretamente à economia do Ceará está chegando de Madri, onde acontece mais uma Fruit Attration, grande feira europeia da cadeia produtiva da fruticultura. A informação é a seguinte:

A cearense Itaueira Agropecuária, gigante nacional da produção de melão e melancia, presente no evento madrilenho, está anunciando que voltará a exportar para os mercados europeu e norte-americano. Isto acontecerá a partir de 2025, quando a empresa fundada por Carlos Prado e hoje dirigida pelo quarto dos seus seis filhos, Tom Prado, que é o seu CEO, retomará suas exportações, suspensas há cinco por falta de água no Ceará.

A Itaueira investe, hoje, em 1.200 hectares de uma área total de 3 mil hectares no município de Morada Nova cujo solo vem, há quase dois anos, sendo tratado para receber, em maio do próximo ano, as mudas produzidas por sementes importadas. A produção das mudas será feita na própria fazenda de Morada Nova.

No novo campo de produção de melão e melancia da Itaueira (há mais dois – um na Bahia, outro no Piauí) – está sendo construída, também, uma packing house (espécie de casa de embalagem, onde as frutas serão lavadas, embaladas e estocadas para o transporte rodoviário até o porto do Pecém ou Mucuripe).

A produção cearense também atenderá ao mercado interno brasileiro, que tem crescido em alta velocidade.

Quando forem iniciadas a produção, em maio, e a colheita e a embalagem da safra, em agosto de 2025, a Itaueira estará empregando 1.200 pessoas – na produção do melão e da melancia, a relação é de um empregado por hectare. Mas o número de colaboradores dobrará quando a empresa passar a produzir em toda a sua área de 3 mil hectares.

Na Fruit Attraction, em Madri, o time de vendas da Itaueira retomou desde terça-feira, 8, os contatos e reuniões com seus antigos clientes importadores da Europa e dos EUA, que reafirmaram sua fidelidade ao melão Rei produzido pela empresa cearense.

A área onde a Itaueira voltará a produzir melão e melancia no Ceará está incluída na geografia da chamada Zona Livre da Mosca da Fruta, que se estende até Icapuí, avançando para o município de Mossoró, no vizinho Rio Grande do Norte.

O novo projeto da Itaueira utilizará água do Projeto de Irrigação de Morada Nova. A empresa da família Prado utilizará o método de irrigação por gotejamento e toda a mais moderna tecnologia hoje disponível para a fruticultura mundial, principalmente para a produção de frutas, verduras e legumes, área em que atua a Itaueira.