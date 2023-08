Itaueira patrocina Exposição Internacional de Fruticultura em SP

Promovida pela Internacional Fresh Produce Association, a Brazil Conference & Expo será realizada neste mês em São Paulo

Vem aí a Brazil Conference & Expo 2023, um dos maiores eventos da fruticultura das Américas. Neste ano, ele acontecerá nos próximos dias 22 e 23 no Pavilhão Amarelo do Expo Center, na cidade de São Paulo.

Evento promovido pela International Fresh Produce Association (IFPA), a Brazil Conference & Expo terá neste ano a cearense Itaueira como uma das empresas brasileiras como uma de suas patrocinadoras.



A Itaueira exporá e comercializará, durante a exposição, seus principais produtos, a começar pelo Melão Rei Amarelo. Além dos pimentões coloridos, da melancia, do mel de abelha e da cajuína, a empresa mostrará, também, suas uvas sem caroço.

“Agora, teremos uva também em nosso portfólio e por isto estamos muito felizes e animados”, como disse à coluna Cairo Prado, diretor Comercial da Itaueira.

Neste 2023, nossa empresa tem um motivo a mais para celebrar: seus 40 anos de intensa e exitosa atividade. Fundada no Piauí, com a primeira plantação comercial de caju anão precoce, a Itaueira tem hoje mais de 1.800 colaboradores e possui fazendas de produção nos estados do Ceará, Piauí, Bahia e Rio Grande do Norte.

Desde a produção das mudas, plantio, colheita, embalagem e resfriamento, até a entrega nos distribuidores e o acompanhamento nos pontos de venda dos varejistas, a Itaueira tem um sistema de rastreamento por meio do qual atende a eventuais pedidos dos consumidores.

Cada fruto produzido pela Itaueira tem o seu cuidado especial, mas, de acordo com Caito Prado, no caso do Melão Rei, “um dos segredos para o seu conhecido sabor é o fato de a fruta ser colhida somente quando já está madura”.

Ele explica que o melão é um fruto não-climatérico que, após sua colheita, não amadurece mais e perde a capacidade de aprimorar o sabor e vai apenas envelhecendo com o passar do tempo.

“O Melão REI é colhido no tempo certo de maturação e recebe cuidados específicos no seu cultivo, embalagem, resfriamento e distribuição, e isso garante o sabor que o consumidor busca”, diz o executivo.