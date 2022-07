Investidores estrangeiros preocupados com sucessão no Ceará

Atenção!!! Um executivo que trabalha para grande empresa multinacional – com a qual o governo do Ceará celebrou um Memorando de Entendimento por meio do que garantiu a oferta de toda a segurança jurídica, de toda a infraestrutura e de todo o arcabouço legal, incluindo incentivos fiscais, para a implantação de uma unidade de produção de Hidrogênio Verde no Complexo do Pecém – manifestou ontem a esta coluna “grave preocupação com o futuro próximo do seu investimento”.

Essa multinacional está em fase adiantada de providências técnicas, administrativas e ambientais para dar início ao seu projeto de instalar, no Pecém, uma indústria que produzirá e exportará H2V, para o que investirá uma montanha de dinheiro do tamanho de US$ 20 bilhões.

A preocupação dos estrangeiros está relacionada ao silêncio que, até agora, os candidatos e os pré-candidatos a governador do Ceará mantêm sobre sua posição em relação ao Projeto do Hub do Hidrogênio Verde do Pecém – que, quando e se for mesmo implementado, dividirá em dois tempos a história da economia cearense.

O executivo disse à coluna que espera, “o mais rapidamente possível”, o posicionamento sobre o assunto de cada um dos candidatos ao Palácio da Abolição, acrescentando que, neste momento, o que existe é um misto de “dúvida e inquietude” que cresce junto aos investidores.

A mesma fonte afirmou que a própria governadora Izolda Cela, ela mesma, deve vir a público para, também, pressionar os candidatos à sua sucessão a pronunciarem-se publicamente sobre que posição adotarão em relação aos grandes projetos estruturantes em curso no Ceará, dos quais o Hub do Hidrogênio Verde é o de maior visibilidade.

“O ideal, o mais correto, é que cada candidato reúna a imprensa e divulgue uma nota pública sobre o seu posicionamento diante desses projetos vitais para o futuro próximo da economia do Ceará. E mais: esse posicionamento deve deixar claro que, nos assuntos ligados à economia e aos seus projetos estruturantes, o novo governador do Estado do Ceará adotará decisões eminentemente técnicas, ou seja, a política partidária não terá influência na sua condução”, concluiu o executivo.

Desde 1987, o governo do Ceará tem adotado, primeiro, uma severa matriz de gestão das contas públicas, que até agora se mantêm equilibradas.

Em seguida, impôs-se uma política de respeito aos contratos celebrados com a iniciativa privada, razão pela qual ganhou o respeito de investidores nacionais e estrangeiros que investem aqui.

E, nos últimos oito anos, decidiu, de forma inédita e inovadora, profissionalizar toda a estrutura da máquina administrativa estadual ligada à economia, incluindo a Casa Civil do Governo, cujo setor de inovação está entregue a um especialista.

Como resultado dessa profissionalização, não houve, nos últimos oito anos, e nem há agora a interferência da política partidária nos assuntos ligados aos projetos estruturantes – principalmente o Hub do H2V e o Hub de Informática.

Resumindo: os candidatos ao governo do Ceará, dos diferentes espectros ideológicos, devem, o quanto antes, para tranquilizar os investidores nacionais e estrangeiros com negócios neste Estado, vir a público para dizer o que pretendem fazer com a atual e exitosa política econômica estadual.