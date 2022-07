Evangelho de Hoje, domingo, 24;07 (Lc 11, 1-13)

Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: 'Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos.' Jesus respondeu: 'Quando rezardes, dizei: `Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu Reino. Dá-nos a cada dia o pão de que precisamos, e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores; e não nos deixes cair em tentação'.' E Jesus acrescentou: 'Se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: `Amigo, empresta-me três pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer', e se o outro responder lá de dentro: 'Não me incomoda! Já tranquei a porta, e meus filhos e eu já estamos deitados; não me posso levantar para te dar os pães'; eu vos declaro: mesmo que o outro não se levante para dá-los porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis; procurai e encontrareis; batei e vos será aberto. Pois quem pede, recebe; quem procura, encontra; e, para quem bate, se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do Céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem!

Reflexão – A perseverança, a fé e a confiança na resposta do Pai

Neste Evangelho Jesus nos ensina a oração do Pai Nosso e nos motiva a pedir ao Pai o reino do céu, o pão de cada dia e o perdão das nossas dívidas, na mesma proporção em que perdoamos aos nossos devedores. Também nos ensina a pedir a graça de não cair na tentação e de sermos livrados do mal, que é o pecado. Dessa forma, a oração que Jesus nos ensinou contém os requisitos imprescindíveis para que sejamos atendidos nas nossas necessidades, quais sejam: a perseverança, a fé e a confiança na resposta do Pai. Por isso, Jesus conta a história de alguém que foi procurar um amigo fora de hora e pediu com insistência que lhe emprestasse o pão de que estava precisando para aquele momento, sendo atendido por causa da sua persistência. Depois, Jesus mais uma vez nos fala de perseverança, de fé e confiança, quando nos diz que, na medida em que pedimos, procuramos e batemos na Porta do Pai, nós receberemos o Espírito Santo que é Aquele que nos ensina a orar como convém. Pedir o Espírito Santo é, portanto, o que devemos fazer a cada momento em que nos dirigimos ao Pai, deixando que Ele seja o agente e administrador da nossa oração. Somente o Espírito Santo de Deus conhece a verdade do nosso coração e as suas reais intenções, por isso, tem a ciência exata das nossas necessidades físicas, emocionais e espirituais. Somente Ele poderá nos ajudar a cumprir a parte que nos cabe quando rezamos o Pai Nosso que é perdoar àqueles que nos ofenderam e não cair nas tentações a que estamos sujeitos todos os dias. É Ele também que se dirige ao Pai e intercede para que sejamos fiéis à nossa oração pessoal quando temos a chance de escutar Suas confidencias e os Seus desígnios para cada momento da nossa vida. – Você tem pedido que o Espírito Santo dirija a sua oração? – Você tem perseverado na oração do Pai Nosso? – Qual é o pão que você tem pedido ao Pai? – Você tem cumprido com a promessa de perdoar a quem lhe tem ofendido? – Você percebe qual a vontade do Pai para a sua vida?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO