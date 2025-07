Indústria nacional tem queda de 1,2% no seu faturamento

Indicadores industriais divulgados pela Confederação Nacional da INdústria (CNI) e encaminhados a esta coluna revelam: o faturamento da indústria brasileira caiu 1,2% entre abril e maio deste ano. É o terceiro mês consecutivo de queda desse indicador.

A sequência negativa resultou no encolhimento de 1% do faturamento industrial no trimestre encerrado em maio, comparado com o trimestre encerrado em fevereiro. Segundo o gerente de Análise Econômica da CNI, Marcelo Azevedo, o resultado reflete a perda de dinamismo da atividade industrial.

“A demanda por produtos industriais vem diminuindo, com impactos na atividade e, consequentemente, na receita das empresas. O ano de 2025 ainda será positivo para a indústria, mas em ritmo abaixo do observado em 2024”, explica Azevedo.

Por outro lado, o emprego registrou ligeira alta de 0,1%, após queda observada em abril – a primeira em 18 meses. Na comparação do trimestre encerrado em maio com o trimestre imediatamente anterior, o mercado de trabalho da indústria acumulou alta de 0,4%.

Outra pesquisa da Confederação Nacional da Indústria (CNI) revelou que 45 % dos empresários industriais brasileiros acreditam que a bitributação e a complexidade tributária são as principais barreiras para a competitividade internacional. Em seguida, aparecem o Custo Brasil, com 35%; a falta de mão de obra qualificada, com 31%; a burocracia e o ambiente regulatório, com 25%; e a insegurança jurídica, com 22%.