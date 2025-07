Carapaça de camarão na pesquisa da UFC sobre Hidrogênio Verde

Alô, interessados em hidrogênio verde! O Laboratório de Fratura e Fadiga de Materiais (Lameff), da Universidade Federal do Ceará (UFC), está a desenvolver uma pesquisa sobre o uso da Membrana Protônica na fabricação de eletrolisadores, equipamentos que, por meio de descargas elétricas, separam as moléculas do hidrogênio e do oxigênio, permitindo, por exemplo, a produção do hidrogênio verde, pois, além de não liberar dióxido de carbono para a atmosfera, usa nesse processo energias renováveis, como a solar fotovoltaica, a eólica onshore e offshore e a hidráulica.

Dessa pesquisa faz parte o professor doutor Ênio Pontes, coordenador do Lameff, que ontem falou para 20 empresários cearenses da indústria e da agropecuária. Pontes deixou alegres o auditório com a informação de que ele e outros cientistas estão empenhados em implantar, de preferência no Ceará, um Centro de Desenvolvimento Tecnológico.

Ele lembrou que o governo cearense já celebrou cerca de 40 Memorandos de Entendimento com grandes empresas nacionais e estrangeiras para viabilizar o projeto de instalação de um Hub do H2V na geografia do Complexo do Pecém, “o que já é meio caminho andado”.

Mas Ênio Pontes foi logo advertindo: os estados do Pará e do Piauí já o procuraram, mostrando grande interesse pela ideia de construção do Centro de Desenvolvimento Tecnológico, que será, também, voltado para o H2V.

A pesquisa que o Lameff desenvolve baseia-se na tese de doutorado do professor doutor Santino Laurian, a qual utiliza matéria prima local, nada mais nada menos do que a quitosana, que tem como origem o processamento de carapaças de caranguejos e camarões. E esta novidade acadêmica, já em fase de testes, despertou o interesse de grandes empresas que utilizam eletrolisadores para a produção de H2V e, ainda, aguçou a curiosidade de pesquisadores de Centros de Pesquisas nacionais e internacionais.

E todos esses interessados estarão reunidos no Energy Summit 2025, um evento global, que se realizará com a parceria do Massachussets Institute of Technology (MIT) nos próximos dias 24, 25 e 26, na cidade das Artes, no Rio de Janeiro, com a participação presencial e virtual de 10 mil pessoas – entre pesquisadores, empresários, executivos de empresas e técnicos de diferentes governos de várias partes do mundo. Um dos conferencistas desse evento – o único do Nordeste – será o professor Ênio Pontes, que falará sobre o H2V e as pesquisas que o Lamaeff desenvolve aqui.

O empresário Cristiano Maia, que é o maior criador de camarão do país, ficou entusiasmado com as informações do doutor Ênio e logo declarou que sua empresa – a Samaria Camarões - e as demais da carcinicultura nordestina estão prontas para fornecer a carapaça de camarão necessária ao desenvolvimento da pesquisa e, noutra fase, para as indústrias que produzirão os eletrolisadores.