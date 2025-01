Indústria empregou e pagou mais em novembro, diz CNI

Em novembro de 2024, o emprego e os salários pagos aos trabalhadores da indústria cresceram, conforme mostram os indicadores industriais divulgados pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) nesta sexta-feira, 17.

Segundo o levantamento, os postos de trabalho na indústria aumentaram 0,2% no penúltimo mês do ano, acumulando alta de 2,2% até novembro de 2024. O rendimento médio dos trabalhadores industriais também subiu 0,2%. Nos 11 primeiros meses do ano passado, o índice acumulou crescimento de 1%.

Outro indicador que reflete o bom momento vivido pelo mercado de trabalho industrial foi o da massa salarial. Após aumentar 0,4% na passagem de outubro para novembro, a soma dos rendimentos paga aos funcionários do setor acumulou alta de 3,2% em 2024.

“O mercado de trabalho é um dos principais motores para o crescimento observado em 2024. Quando esses indicadores sobem, há mais renda na mão dos trabalhadores e, consequentemente, mais consumo. Isso possibilita que a economia gire de forma positiva”, como diz Marcelo Azevedo, gerente de Análise Econômica da CNI.

De acordo com a CNI, os indicadores mais ligados à atividade industrial ficaram estáveis em novembro. O faturamento das empresas, por exemplo, variou 0,1%. O resultado acumulado pelo índice em 2024 chegou aos 5,6%.

As horas trabalhadas na indústria também ficaram praticamente estáveis, com variação de - 0,1%. Entre janeiro e novembro de 2024, esse indicador avançou 4,5%.

A Utilização da Capacidade Instalada (UCI) não mudou em novembro. Continuou em 79,8%, isto é, 0,7 ponto percentual acima da UCI registrada no mesmo mês do ano passado.