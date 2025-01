Convenção Batista com 3.500 pastores enche hotéis de Fortaleza

Festa na hotelaria de Fortaleza, que espera receber – de 29 deste mês de janeiro a 1º de fevereiro – 3.500 pessoas de todo o país que virão para a 104ª Assembleia da Convenção Batista Brasileira (CBB) a ser realizada no Centro de Eventos do Ceará. Essa assembleia, que juntará pastores das igrejas Batistas do Brasil, está voltando a Fortaleza após mais de 30 anos.

Na edição deste ano, os Batistas definirão os projetos e as metas para 2025. A assembleia também será o momento de compartilhar a prestação de contas das organizações ligadas à Convenção Batista Brasileira.

Além das seções administrativas, os participantes aproveitarão a ocasião para se dedicar ao ensino e a celebrações inspirados pelo tema “Anunciemos o amor gracioso”, baseado no versículo 16ª do capítulo 3 da primeira carta de João 3.16a: “Nisto conhecemos o amor: que Cristo deu a sua vida por nós.”

“Temos muitas reservas de pastores de igrejas Batista do Sul e do Sudeste”, como informa Philippe Godefroit, gerente-geral do Hotel Gran Marquise, o mais famoso cinco estrelas da capital cearense, localizado na Avenida Beira Mar.

Na semana que antecederá a Assembleia, de 27 a 29 de janeiro, diversas organizações Batistas vão reunir-se aqui para o desenvolvimento e capacitação dos participantes, como a União Feminina Missionária Batista do Brasil, a Ordem dos Educadores Cristãos Batistas do Brasil e a Juventude Batista Brasileira. Além dos congressos, um dos destaques da Semana Batista será a abertura da Campanha de Missões mundiais.

O encerramento da 104ª Assembleia da Convenção Batista Brasileira será marcado por um evento Evangelístico no Aterro da Praia de Iracema, no dia 2 de fevereiro, para compartilhar a fé e o amor de Cristo com cearenses e turistas, fortalecendo o compromisso missionário da CBB, como informa o jornalista cearense Paulo Nóbrega, que integra o grupo de divulgação do maior evento das igrejas Batista do Brasil.

LUIZ ROBERTO BARCELOS NO ALMOÇO DA AJE

Sócio e diretor institucional da Agrícola Famosa, que produz e exporta melão em Icapuí, no Sudeste do Ceará, na divisa com o Rio Grande do Norte, o empresário Luiz Roberto Barcelos será o convidado do Almoço Empresarial da Associação dos Jovens Empresários de Fortaleza (AJE) na proxima quarta-feira, 23, no Coco Bambu do Iguatemi.

O evento realizar-se mensalmente.

Lucas Melo, atual coordenador da AJE, informa que Barcelos falará não só sobre sua empresa, que, agora, com injeção de capital espanhol, segue sendo a maior produtora mundial de melão, mas, também, a respeito do panorama econômico do país e das possibilidades da agricultura brasileira, com foco na fruticultura do Ceará e do Nordeste.

Ex-presidente da Associação Brasileira de Frutas (Abrafrutas), Luiz Roberto Barcelos é hoje, juntamente com Tom Prado, CEO da Itaueira Agropecuária, e de Cristiano Maia, presidente da Camarão BR e maior produtor de camarão do país, principal ator da articulação político-empresarial do agro e da carcinicultura brasileiros junto a todos os órgãos do governo federal, tendo amizade pessoal com os ministros da aérea econômica e com o próprio presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

REDE DE SUPERMERCADOS TEM PREÇOS DIFERENTES

Uma grande rede cearense de supermercados, com mais de 10 lojas em bairros de Fortaleza, incluindo os da área nobre da cidade, tem preços diferentes para seus produtos, dependendo de sua localização. Por exemplo: uma embalagem de 150 gramas de Capuccino custa, na unidade do Meireles, pouco mais de R$ 17; na unidade da Aldeota, o mesmo produto custa R$ 20,59. A banana nanica, na loja da Aldeota, custa R$ 6,48; na outra loja, o preço é de menos de R$ 5 por quilo.

Um funcionário da rede explicou que a loja da Aldeota “tem o preço do metro quadrado mais caro”. Em ambas, porém, o atendimento ao cliente e a qualidade dos produtos são de excelência.