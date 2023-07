Igreja Batista fará em Fortaleza congresso 'O Fascinante Jesus'

Vem aí, promovido pela Primeira Igreja Batista de Fortaleza o congresso “O Fascinante Jesus”, que será realizado no Centro de Eventos do Ceará, nos próximos dias 11 e 12 de agosto.

O evento, que marcará a comemoração dos 93 anos da igreja, receberá Neto Zampier, sobrevivente da queda do avião da Chapecoense, entre os palestrantes.

O zagueiro ficou conhecido internacionalmente depois de sobreviver ao acidente de avião que deixou 71 pessoas mortas em 2016.

A aeronave, que transportava a delegação da Chapecoense para o jogo final da Copa Sul-Americana contra o Atletico Nacional, caiu próximo de Medellín, na Colômbia.

Ao sobreviver, Neto reuniu a força necessária, através da fé, para superar o processo longo e doloroso de recuperação.

Também está entre o grupo de cinco palestrantes do evento o especialista em arqueologia bíblica, Rodrigo Silva.

Doutor em teologia clássica pela USP, com pós-doutorado nos Estados Unidos pela Andrews University, Rodrigo Silva, além da carreira acadêmica, é consultor histórico de novelas bíblicas e possuí intensa atuação nas redes sociais.

No Youtube, o canal Rodrigo Silva Arqueologia conta com mais de 2,3 milhões de inscritos, com vídeos que já ultrapassaram 130 milhões de visualizações.

Ebenezer Bittencourt, Israel Belo Azevedo, Raphael Abdalla são os outros palestrantes que apresentarão no congresso os diferentes aspectos da vida de Jesus: Líder global, Deus, Servo, Homem e Libertador.

O evento de celebração dos 93 anos da Primeira Igreja Batista de Fortaleza contará ainda com apresentações de grandes nomes da música gospel, como Vineyard Music Brasil, grupo autor de músicas que estão entre as mais tocadas nas igrejas evangélicas brasileiras, e Alexandre Magnani, cantor que segue em carreira solo após passagem como guitarrista na banda Salluz, do indicado ao Grammy Latino, Paulo César Baruk.

A Primeira Igreja Batista de Fortaleza, localizada na rua Silvia Paulet, nº 1111, Aldeota, em Fortaleza, foi fundada em 10 de agosto de 1930.

Ao longo de nove décadas, ela tem dedicado esforços à proclamação do Evangelho, à formação de discípulos e ao serviço à sociedade por meio de ações sociais.

Na assistência social a igreja mantém há 26 anos a Associação Parque do Cocó, onde atende 90 famílias carentes da “Comunidade do Trilho”. A associação oferece apoio à educação pré-escolar para crianças de três a sete anos de idade. As crianças maiores, entre oito a 14 anos, recebem reforço escolar, além de aulas de informática, música e atividades recreativas.

Primeira Igreja Batista também é uma das mantenedoras do Lar Davis, instituição que acolhe crianças em situação de vulnerabilidade social.

A instituição, fundada pelos americanos Mark e Paige Anderson, há 21 anos, promove para as crianças habitação digna, com boa alimentação, educação, cuidado e proteção, nas unidades de Eusébio e Aquiraz.

Atualmente a Primeira Igreja Batista de Fortaleza é integrada por uma comunidade de dois mil membros, que se encontram periodicamente em três cultos dominicais, nas aulas de Escola Bíblica Dominical e nas reuniões de pequenos grupos, formados para a prática da comunhão e desenvolvimento da vida cristã.