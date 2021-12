IFCE reforça Plano Estratégico da nova gestão da Faec

Professores do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFCE) reforçaram o time de consultores que elabora o Plano Estratégico da recém-eleita nova diretoria da Federação da Agricultura do Estado do Ceará (Faec), presidida por Amílcar Silveira.

“É um reforço de muito peso, pois eles agregarão mais valor ao que estamos fazendo”, disseram o coordenador do plano, Carlos Matos, e o presidente eleito da Faec.

Amílcar Silveira voltou a dizer a esta coluna que a meta da nova gestão da Faec é atrair, também, para o âmbito da instituição, os médios e os grandes produtores rurais e suas empresas que usam tecnologia de ponta nas suas atividades agrícolas e pecuárias.

“É essa tecnologia que desejamos compartilhar, igualmente, com os pequenos produtores rurais, que se ressentem de uma assistência técnica qualitativa, e é exatamente na melhoria da qualidade dos cursos ministrados pelo Senar-Ceará (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) que centraremos o foco do nosso trabalho, para o que esperamos contar com o apoio das grandes empresas cearenses do setor”, disse Amílcar Silveira.

Ele voltou a elogiar o time de agrônomos do Senar, que “será estimulado às novas e desafiadoras tarefas de levar conhecimento ao pequeno produtor rural”.

Há um clima de otimismo não só na Federação da Agricultura, mas, principalmente, nos Sindicatos Rurais diante da expectativa que gera o Plano Estratégico da entidade, que poderá ser divulgado antes da posse da nova diretoria, marcada para o próximo dia 7 de janeiro.

Carlos Prado, fundador da Itaueira Agropecuária; Luiz Roberto Barcelos, sócio e diretor da Agrícola Famosa; Luiz Girão, fundador do Grupo Betânia Lácteos; Raimundo Delfino, industrial têxtil e produtor de algodão e CEO do Grupo Santana Têxtiles; Cristiano Maia, sócio majoritário e CEO do Grupo Samaria, que produz camarão e fabrica rações para animais; Edson Brok, produtor e exportador de banana; João Teixeira, produtor de frutas e presidente da Univale; Gilson Gondim, produtor e exportador de plantas ornamentais; José Antunes, agropecuarista e industrial de lacticínios; e Bessa Júnior, produtor de leite e criador de tilápias são alguns dos líderes do setor agropecuário que já manifestaram seu apoio à recém eleita diretoria da Faec.

“Imagino que a Federação da Agricultura do Ceará entrará numa nova fase, mobilizando para isso todo o nosso universo de produtores rurais”, disse Carlos Matos, que tem dedicado tempo integral ao trabalho de elaboração do Plano Estratégico da Faec.

RAMAL DO SALGADO: ADIAMENTO

Foi transferida para a primeira quinzena do próximo mês de janeiro a entrega de propostas para a construção do Ramal do Salgado, último trecho do Projeto São Francisco de Integração de Bacias.

Em contato telefônico com o presidente da Federação das Indústrias do Ceará (Fiec), Ricardo Cavalcante, o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, informou que o adiamento não passará de 15 dias úteis, tendo sido motivado por necessária correção do orçamento.

EMÍLIO RIBAS ABRE NOVA UNIDADE

Expande-se o laboratório cearense Emílio Ribas, que abriu ontem, segunda-feira, 20, nova unidade de atendimento na Avenida Dom Luís, 965.

A unidade, que funciona das 6 às 18 horas , se segunda a sexta-feira, e de 6 às 16 horas, aos sábados, conta com serviços de coleta domiciliar, medicina laboratorial e atendimento por agendamento.

RAÇA DE OVINOS MORADA NOVA

Novidade! A Associação dos Criadores de Ovinos de Morada Nova informa que está em processo de reativação “para preservar e conservar a raça Morada Nova”.

Trata-se de uma raça de ovino local (ex-nativa), com características próprias de rusticidade, de boa carne e de fácil criação, como informa o leitor desta coluna Luís Alberto Linhares, um apaixonado criador de ovinos e caprinos Morada Nova.

NA EUROPA, BOLSAS EM ALTA

Incentivada pela notícia de que as vacinas existentes são eficazes contra a ômicron e animada pela opinião dos economistas, segundo as quais a retomada da economia continental segue seu curso, as bolsas da Europa abriram nesta terça-feira em alta, recuperando-se de uma grande baixa no dia anterior

Os preços do petróleo sobem 1,01% para US$ 72,23 por barril do tipo Brent (referência para a Petrobras).

Mas há preocupações na Europa diante de casos de lockdown, como na Holanda.