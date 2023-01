Iel-Ceará identificará e formará líderes na Vulcabras em Horizonte

Novidade no Instituto Euvaldo Lodi (Iel-Ceará), um organismo do Sistema Fiec: a Vulcabras, gigante brasileira da indústria de calçados, tornou-se o mais novo cliente do seu Programa de Desenvolvimento de Líderes, o PDL.

Trata-se de uma iniciativa do Iel-Ceará destinado a identificar e formar líderes nas empresas industriais cearenses.

O PDL a ser desenvolvido na Vulcabras será customizado de acordo com as necessidades da empresa e focará, de um jeito inovador, o desenvolvimento de competências comportamentais e emocionais para maximizar a performance dos líderes e, como consequência, acelerar os resultados do negócio.

Os líderes a serem identificados e formados pelo Iel-Ceará na Vulcabras serão divididos em três turmas, cada uma das quais terá seis módulos que serão desenvolvidos quinzenalmente. O programa será iniciado em fevereiro.

“Ao longo do programa, abordaremos o desenvolvimento de habilidades interpessoais dos líderes, seu comportamento ético no trabalho, a importância do ‘feedback’ nas suas relações, a sua participação no grupo, os estilos de liderança, a gestão de mudança e resolução de conflitos, além do desenvolvimento de competências emocionais”, como informa a psicóloga Alina Sales, que é orientadora profissional da área de Trilhas de Carreiras do Iel-Ceará.

O programa terá o seguinte lema: “Líder que é líder chega junto e faz acontecer”.

O PDL é uma solução do portfólio do Iel-Ceará que visa o desenvolvimento de competências fundamentais para profissionais das mais diversas áreas de atuação que lideram equipes e/ou projetos. Ou ainda para aqueles que ainda não se tornaram líderes, mas têm potencial de liderança.