Hoje é o dia D da Reforma Tributária. São necessários 308 votos

Na terça-feira, anteontem, dia 4, instalou-se o caos no Congresso Nacional em torno da proposta de Reforma Tributária.

Ontem, porém, 24 horas depois, com a liberação de R$ 2,1 bilhões em emendas parlamentares, a paz e a convergência voltaram a reinar na Câmara dos Deputados, que deverá votar e aprovar hoje, quinta-feira, dia 6 de julho, o novo modelo tributário brasileiro, um sonho que dura quase meio século.

Para isso, os governadores, a começar pelo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, chegaram a um entendimento com o relator da reforma, deputado Aguinaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, que modificou o seu relatório original para incluir as sugestões das partes interessadas, incluindo lideranças da indústria, do comércio, da agropecuária e dos serviços.

Como se trata de uma Emenda Constitucional, a proposta da Reforma Tributária precisará de 308 votos, no mínimo, para ser aprovada. Ontem à noite, houve, digamos assim, um teste no plenário da Câmara.

Deputados do Partido Novo apresentaram requerimento para que a reforma fosse retirada da pauta. O requerimento foi rejeitado por 302 votos contra 142, ou seja, faltaram seis votos para que fosse alcançada a marca de 308 votos.

Durante o dia de hoje, o presidente da Câmara dos Deputados, Artur Lira, com a ajuda de governadores, tentará arrebanhar mais votos a favor da reforma.

O governador de São Paulo vai encontrar-se hoje com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que mandou mensagem aos deputados do seu partido, o PL, pedindo voto contra a reforma. Esse encontro de Tarcísio de Freitas com Bolsonaro é aguardado com expectativa.

Se o presidente da Câmara, Artur Lira, tiver certeza de que a Reforma Tributária será aprovada, isto é, terá no mínimo os 308 necessários, a sessão de votação da proposta será realizada na noite de hoje.

O dia será, então, de muita movimentação, de muito entendimento e de muita emoção, o que repercutirá na Bolsa de Valores, que ontem, por causa dessa expectativa positiva pela aprovação da reforma, fechou em leve alta de 0,40%, aos 119.549 pontos.

O dólar encerrou o dia com elevação de 0,30%, encerrando o dia cotado a R$ 4,85.