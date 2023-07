Evangelho de hoje, 5ª feira, 06/07/23 (Mt 9, 1-8)

Naquele tempo: Entrando em um barco, Jesus atravessou para a outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe, então, um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: 'Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados!' Então alguns mestres da Lei pensaram: 'Esse homem está blasfemando!' Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: 'Por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil, dizer: 'Os teus pecados estão perdoados', ou dizer: 'Levanta-te e anda'? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, - disse, então, ao paralítico -'Levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa.' O paralítico então se levantou, e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus, por ter dado tal poder aos homens.

Reflexão – O pecado é tudo o que nos afasta da fonte do Amor de Deus.

Ao argumentar com os mestres da lei sobre os seus vãos pensamentos Jesus nos revela que o pecado nos paralisa nos aprisiona e nos tira a liberdade interior: “O que é mais fácil dizer: “os teus pecados estão perdoados”, ou dizer: “Levanta-te e anda”? Jesus curou o paralítico e foi direto à raiz da sua paralisia humana. O pecado também enfraquece o nosso ser e nos impede de caminhar com nossas próprias forças, debilitados sem ânimo para caminhar. Quantas vezes nós nos sentimos presos, acorrentados aos sentimentos de ódio, de medo, revolta, ressentimento, ideia de vingança e precisamos de alguém que nos liberte do jugo que pesa sobre nós! O pecado é tudo que nos afasta da fonte do Amor de Deus. É o desamor, é a falta da graça de Deus e, somente quando em nós essa graça é restituída, nós nos sentimos verdadeiramente livres. A cura do paralítico nos traz como exemplo a solidariedade dos amigos que o apresentaram a Jesus. O Senhor quer tirar de nós a mentalidade de sempre querer receber e nada oferecer. Jesus nos cura e nos manda também levantar e tomar a nossa cama, isto é, a nossa vida que às vezes é pesada como uma Cruz. “Levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa”. Ele nos envia à nossa casa para dar testemunho da cura que Ele nos faz nos colocando à disposição da construção do Seu reino dentro da nossa família. Ele não nos quer acomodados na mesmice, mas ousados e cheios de fé. - Você alguma vez se sentiu paralisado pelo pecado? - Você já recebeu ajuda de alguém que o levou para receber o perdão de Deus? - Você tem ajudado às pessoas que estão doentes, paralisados pela vida? - Você é uma pessoa acomodada nos mesmos vícios, nos mesmos pecados? – Você tem dado testemunho de Jesus na sua casa?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária Mariana UM NOVO CAMINHO