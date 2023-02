Hoje é carnaval. Depois, as cinzas. E depois o Imposto de Renda

O Brasil todo, principalmente sua economia, está em ritmo de carnaval, e por isto mesmo os fatos econômicos desapareceram da agenda do país, que desde sexta-feira passada, 17, mantém desligada a tomada da produção, que foi substituída pela tomada do lazer carnavalesco.

Temos, então, que buscar longe do Brasil os fatos que possam interessar aos nossos leitores, ouvintes e telespectadores.

Por exemplo: a Ericsson, uma gigante mundial das telecomunicações, anunciou ontem que está demitindo 1.400 funcionários de sua fábrica na Suécia, onde tem sua sede. O motivo dessas demissões é a queda das vendas dos seus equipamentos de tecnologia 5G nos Estados Unidos.

A Ericsson está, desde o ano passado e até o fim deste ano, a executar um plano de redução de custos da ordem de quase US$ 900 milhões. Esse plano poderá ser estendido a outros países, mas a Ericsson não comentou sobre essa possibilidade.

Atenção! Um caso suspeito de “vaca louca” está sendo examinado pelo Ministério da Agricultura. Vaca louca é a designação dada à encefalopatia espongiforme bovina.

O caso foi registrado no Pará e está sendo examinado em laboratório. Em nota à imprensa, o Ministério da Agricultura disse que todas as medidas estão sendo adotadas pelos governos da União e do estado do Pará.

De acordo com a nota do ministério, de acordo com o que revelar o exame laboratorial, “serão aplicadas as medidas cabíveis”. A nota não informa o local onde se registrou o caso.

Vale lembrar que, em 2021, registraram-se dois casos de “vaca louca” no Brasil, o que levou a China e a Arábia Saudita a suspenderem, por algum tempo, a importação da carne bovina brasileira.

Falemos, agora, sobre o Imposto de Renda: a Receita Federal informou que, neste ano de 2023, o prazo para o envio da Declaração do Imposto de Renda começará somente no dia 15 de março e se estenderá até 31 de maio.

De acordo com um comunicado da Receita, essa mudança de prazo foi provocada pela necessidade de reestruturação da declaração pré-preenchida, que é um modelo mais automatizado do documento.

A declaração pré-preenchida, como sugere o nome, já vem com vários campos preenchidos pela própria Receita, com base em informações que ela tem de cada contribuinte.

Hoje, o sistema de apuração de dados da Receita Federal está interligado com o das secretarias da Fazenda dos estados, com o das secretarias de finanças dos municípios e com o do sistema bancário.

Resumindo: qualquer movimentação financeira que você faz hoje, pelo cartão de crédito ou débito, pelo Pix ou mesmo usando dinheiro em espécie para fazer uma compra, tudo isso é captado pelo “leão” da Receita. Hoje, é quase impossível ao contribuinte pessoa física sonegar o imposto de renda.

As empresas terão prazo até o dia 28 deste mês de fevereiro para remeter à Receita Federal as informações sobre o que pagaram aos seus empregados. Da mesma forma os médicos e os hospitais terão de informar nesse prazo o que receberam dos seus pacientes.