Evangelho de hoje, 3ª feira, 21/02/23 (Mc 9, 30-37)

Naquele tempo: Jesus e seus discípulos atravessavam a Galiléia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: 'O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas, três dias após sua morte, ele ressuscitará'. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: 'O que discutíeis pelo caminho?' Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os doze e lhes disse: 'Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos!' Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles, e abraçando-a disse: 'Quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo, não a mim, mas àquele que me enviou'.

Reflexão – As dificuldades fazem parte da vida do discípulo.

Na nossa percepção humana, o discípulo que acompanha o Mestre nunca deveria sofrer dificuldades. Não admitimos a dificuldade, a luta, o esforço e queremos logo conquistar a vitória e ter a recompensa pelo nosso trabalho. Por isso, Jesus caminhava com os Seus discípulos e procurava abrir-lhes os olhos para muitas coisas que eles iriam ter que enfrentar. Assim, Ele tentava ensiná-los, conscientizá-los, mas eles tinham outras intenções e fugiam do assunto quando eram abordados sobre o sofrimento, a morte e a perseguição. Jesus não nos quer enganar e assim também Ele quer fazer hoje com cada um de nós que nos propomos a ser Seus discípulos (as). Para que sejamos verdadeiros discípulos (as) de Jesus nós precisamos seguir os passos do Mestre, em tudo. Devemos aceitar as dificuldades próprias do nosso ministério com humildade sem querer, por isso, ser diferenciado (a) e ocupar postos mais elevados. Muitas vezes, porque caminhamos com Jesus, nós também, como os apóstolos, queremos ter autoridade sobre as outras pessoas. Entendemos que assim como podemos esconder as coisas dos homens, podemos também nos esconder de Deus. Queremos ser o primeiro em tudo e ser grandes, ter sucesso aqui na terra e também no céu, mas, Ele sonda o nosso pensamento e bem conhece a verdade do nosso coração e Ele mesmo nos ensina: “se alguém quiser ser o primeiro que seja o último de todos e aquele que serve a todos!” Para que sejamos grandes no céu e os maiores diante de Deus, nós temos que ser pequenos e humildes na terra, como uma criança que depende da força do Pai para caminhar.

– Você aceita ser discípulo (a) de Jesus? – Você admite passar por perseguição e dificuldade? – Você se sente maior que alguém? – Por quê? - Como você poderá ser pequeno na terra e voltar a ser criança?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária Mariana UM NOVO CAMINHO