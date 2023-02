Fiec mobiliza sindicatos para atrair mais associados à base sindical

Informa a Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec): sua Gerência de Mercado (GEM) reuniu representantes dos sindicatos da Construção Civil, da Indústria Química e da Indústria Metalmecânica com o objetivo de traçar estratégias de atração de novos associados à base sindical.

Foi o primeiro de uma série de encontros que a GEM promoverá com todos os sindicatos filiados à Fiec.Trata-se de uma iniciativa orientada pelo presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante.

Durante o encontro foram apresentados os produtos e serviços oferecidos pelos vários negócios da Federação das Indústrias e que estão à disposição das empresas associados aos sindicatos.

A reunião foi conduzida pela especialista da GEM, Vanessa Portela, com a participação de consultores de vendas e negócios do Sesi, Senai, Instituto Euvaldo Lodi (IEL) e Centro Internacional de Negócios (CIN).



“Nós temos um potencial enorme para contribuir com o crescimento dos sindicatos, pois temos como chegar às empresas com nossa capilaridade, e este é um compromisso nosso, através de estudos estratégicos”, disse Vanessa Portela aos representantes do Sinduscon, Sindquímica e Simec