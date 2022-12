Hoje, a festa da CDL para o Lojista do Ano

Hoje, às 20 horas, no Salão Cidade do La Maison, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza (CDL) promoverá sua grande festa anual de confraternização, durante a qual será entregue o Troféu de Lojistas do Ano 2022 ao empresário Emílio Ary Filho, sócio e diretor da Casa Blanca Tecidos, um dos mais tradicionais estabelecimentos do comércio varejista desta capital.

O presidente da CDL Fortaleza, Assis Cavalcante, que comanda com os filhos a rede de lojas Ótica Visão, mobilizou toda a comunidade lojista para o evento de hoje, entendendo que se trata de homenagear um dos mais respeitados comerciantes do Ceará e, ao mesmo tempo, celebrar o final de mais um ano “de muito trabalho, de muita dedicação, de muitos desafios e, também, de muitas vitórias”, como ele disse.

Assis Cavalcante concluiu com uma mensagem:

“Temos de torcer não só pela seleção brasileira no jogo de hoje contra a Croácia, mas também pelo nosso país, que necessita da união de todos”.