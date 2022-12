Evangelho de hoje, 6ª feira, 09/12 (Mt 11, 16-19

Naquele tempo, disse Jesus às multidões: "Com quem vou comparar esta geração? São como crianças sentadas nas praças, que gritam para os colegas, dizendo: 'Tocamos flauta e vós não dançastes. Entoamos lamentações e vós não batestes no peito!' Veio João, que não come nem bebe, e dizem: 'Ele está com um demônio'. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem: 'É um comilão e beberrão, amigo de cobradores de impostos e de pecadores'. Mas a sabedoria foi reconhecida com base em suas obras.'

Reflexão – Confundimos o nosso querer humano com o que Deus quer para nós

A sabedoria de Deus se revela e se espalha na terra por meio das obras dos homens. Na medida em que a sabedoria de Deus faz morada no nosso coração nós podemos dar ao mundo um testemunho coerente com o pensamento que vem do céu, isto é, do coração de Deus. A fé e a confiança de que Jesus é nosso Senhor e Salvador nos faz acolher a Sua Palavra em qualquer circunstância ou situação em que nos encontremos. Por isso, neste Evangelho Jesus compara a geração dos homens e das mulheres descrentes, com crianças que não distinguem as coisas e se lamentam diante dos acontecimentos da vida. Muitas vezes também, somos como estas crianças, pois, não sabemos o que queremos e lamentamos por tudo o que acontece na nossa vida. Não queremos passar por provações, por testes, por sofrimentos e nem tampouco aproveitamos o tempo da bonança, o tempo da graça de Deus para glorifica-Lo. Somos eternos insatisfeitos, pois confundimos o nosso querer humano com o que Deus quer para nós e deixamos de lado o que o Espírito Santo nos revela. Deus tem Sua maneira de agir que é contrária à que o mundo usa, por esta razão, a humanidade está sempre a rejeitar os Seus ensinamentos. Somos também como meninos amuados, que não aderimos ao projeto de salvação do Pai por meio do Seu Filho Jesus Cristo. Jesus veio ao mundo e nos ensinou que vale muito mais o que somos do que aquilo que fazemos. Por essa razão não conseguimos alcançar os sinais de Deus e a obra que Ele quer realizar nas nossas vidas. Não acreditamos, não confiamos e por qualquer razão nos distanciamos do Seu amor nos confundimos nas nossas dúvidas e indagações. Procuramos sempre um culpado para os nossos fracassos e justificamos a nossa falta de fé no amor e na misericórdia de Deus olhando mais para o que fazem ou deixam de fazer as pessoas que se dedicam a servir ao Senhor. Quem tem a sabedoria de Deus é reconhecido (a) pelas obras que realiza e não se engana. O Senhor quer nos ensinar a viver a Sua graça e a participar do Seu reino para não ficarmos de fora, somente reclamando e murmurando. – Você é uma pessoa que reclama muito da vida e dos outros? – Você olha mais para as virtudes ou para os defeitos das pessoas? – Você tem conseguido distinguir os sinais de Deus nos acontecimentos da sua vida? - Você também gosta de acusar as pessoas quando as coisas não dão certo? – Faça hoje uma reflexão sobre a sua postura diante das pessoas que não lhe agradam.

Helena Colares Serpa - COMUNIDADE CATÓLICA MISSIONÁRIA MARIANA UM NOVO CAMINHO