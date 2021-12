Hidrogênio Verde: Governo do Ceará e Mckinsey promovem workshop

Mantendo o protagonismo pela implantação do primeiro Hub de Hidrogênio Verde no Brasil, o Governo do Ceará promoverá durante todo o dia de amanhã, quarta-feira, 8, no Centro de Eventos, um workshop que reunirá quase 50 empresas da cadeia produtiva do H2V, incluindo as da área de energias renováveis.

Ideia do próprio governador Camilo Santana, o workshop – que será mediado por especialistas da McKinsey, uma das maiores consultorias do mundo – contará, também, com a participação das 18 empresas interessadas em produzir H2V no Complexo do Pecém, 12 das quais já celebraram Memorando de Intenção com o Governo do Ceará.

A décima terceira, a europeia Total – que é a Petrobras da França – assina na manhã desta terça-feira, no Palácio da Abolição, o Memorando para a instalação de uma unidade produtora de Hidrogênio Verde no Pecém.

O secretário Executivo de Inovação da Casa Civil do Governo, economista Célio Fernando, está coordenando o workshop, da qual participarão, entre outras, a Fortescue, Qair Brasil, Siemens.

Também participarão duas empresas controladas por cearenses – a Casa dos Ventos, pilotada por Mário Araripe, e a Brisanet, liderada por José Roberto Nogueira.

A Casa dos Ventos, maior empresa brasileira de energias renováveis, implanta no vizinho Rio Grande do Norte um dos dois maiores projetos mundiais de geração eólica, o Rio do Vento, com potência de 1.038 MW, e seu controlador anunciou na última sexta-feira, por meio desta coluna, que investir´[a na produção de H2V no Ceará.



Por sua vez, a Brisanet, maior empresa de telecom da região Nordeste, com sede em Pereiro, no sertão cearense, acaba de arrematar, no recente leilão 5G da Anatel, os lotes do Nordeste e do Centro Oeste. A empresa de José Roberto Nogueira poderá participar dos projetos de cabeamento, com fibra ótica, das empresas do futuro Hub de Hidrogênio Verde, no Pecém.

O workshop de amanhã reunirá, em mesas distintas, todas as equipes do Governo cearense responsáveis pelas diferentes áreas de interesse das empresas. Célio Fernando explicou:

“Se uma empresa quiser saber como encaminhar questões relacionadas ao licenciamento ambiental, os organismos do governo estadual para o meio ambiente estarão lá para lhes prestar todas as informações e orientações. Se a questão for ligada a assuntos fundiários, outra equipe estará pronta para cumprir a mesma tarefa de dissipar as dúvidas das empresas. Teremos equipes do governo para fornecer informações sobre tributação, logística, mão de obra, comércio exterior etc. Será um encontro de trabalho que se repetirá proximamente”.

Toda a equipe de técnicos e diretores da CIPP S/A, que administra o Complexo do Pecém e a ZPE Ceará, também estarão presentes.

O secretário do Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Maia Júnior, disse à coluna que o projeto do Hub do H2V está entrando no que chamou de “fase de desenvolvimento”, ou seja, as empresas que já oficializaram seu interesse em produzir Hidrogênio Verde no Ceará estão a cumprir o seu cronograma, que inclui estudo de viabilidade, contratação de projetos, identificação e escolha do local onde implantarão suas unidades industriais e tratativas com os geradores e fornecedores de energias renováveis.