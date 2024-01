Hidrogênio Verde: executiva da Fortescue está no Senai

Exclusivo! Danielle Maxwell, principal executiva para a Área de Conteúdo Local da gigante australiana Fortescue, e Hugo Diogo, gerente de Comunidade e Desempenho Social da empresa para a América Latina, estão desde o início da manhã de hoje, sexta-feira, 19, em visita ao parque tecnológico do Senai na Barra do Ceará.

Acompanhados do diretor-regional do capítulo cearense do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, engenheiro Paulo André Holanda, eles estão a conhecer os laboratórios técnicos do Senai-Ceará que apoiarão o treinamento e a qualificação do pessoal das empresas que atuam na área das energias renováveis – solar fotovoltaica e eólica onshore, principalmente – e na do Hidrogênio Verde.

Depois de quatro horas de demorada e detalhada visita aos laboratórios e a todo o complexo do Senai na Barra do Ceará, Danielle Maxwell gravou um vídeo declarando-se encantada com o que viu.

Paulo André Holanda, que também é superintendente do Sesi-Ceará, informou que a alta executiva da Fortescue terá, na tarde desta sexta-feira, uma reunião com ele e seus assessores para o estabelecimento dos cursos de interesse da Fortescue, todos voltados para a produção do H2V.

De acordo com Paulo André Holanda, esses cursos abordarão sete áreas de interesse da Fortescue e das demais empresas já prontas para iniciar os serviços de instalação de suas unidades industriais no futuro Hub do Hidrogênio Verde no Pecém.

As sete áreas são as seguintes: 1) energias renováveis, 2) construção civil, 3) indústria química, 4) logística, 5) gestão, 6) PDI (Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação e Tecnologia da Informação e 7) segurança do trabalho. Esses cursos serão ministrados na unidade do Sesi-Senai em Maracanaú na Região Metropolitana de Fortaleza.