Habitat de Inovação do Senai-Ceará recebe novas empresas

Três empresas selecionadas no terceiro ciclo do Edital Sesi Tech foram recebidas no Habitat de Inovação do Senai-Ceará, em Maracanaú. São elas Vital Natura Nutrição e Saúde, AVCO Polímeros do Brasil S/A e Framework Projetos Gestão Ltda.

Além delas, duas novas startups também passaram a integrar o Habitat – a AutoLar e a Meta Amazon Solution.

O superintendente do Sesi e diretor regional do Senai-Ceará, engenheiro Paulo André Holanda, explica que a criação do edital surgiu de uma demanda criada no Conselho Regional do Sesi no sentido de fomentar a inovação na instituição. O presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante, um entusiasta da inovação, aprovou a ideia.

“Fomos a Brasília, conversamos com o Rafael Lucchesi, diretor de Educação e Tecnologia da CNI, e construímos, juntos, o Centro de Inovação do Sesi e elaboramos o edital Sesi Tech. Este modelo tornou-se um ‘case’ que, neste ano, será replicado em outros estados. Foi destinado o volume significativo de R$ 10 milhões em recursos para serem investidos em um ano - um grande diferencial, já que não é qualquer departamento regional que disponibiliza esse montante”, explica Holanda.

Até agora, o edital Sesi Tech já aprovou 11 empresas, em três ciclos. Dentre as aprovadas está a Vital Natura, que desenvolverá uma ferramenta voltada à saúde dos trabalhadores, como explica a CEO da empresa, Elisa Lerch:

“A Jornada da Saúde visa ajudar colaboradores de empresas a melhorar a saúde, com redução da obesidade e das doenças que aparecem com o aumento de peso. É um aplicativo que ajudará as empresas a reduzir o absenteísmo e os custos. Minha empresa traz uma solução interativa, aulas de mentoria, educação nutricional e, com a inteligência do aplicativo, será direcionado o melhor tipo de dieta para o colaborador”.

As soluções que nascem no Habitat de Inovação do Senai-Ceará, criadas pelo Edital Sesi Tech, podem ser replicadas em empresas de qualquer lugar, como afirma o gerente do Instituto Senai de Tecnologia, Carlos Mesquita. Ele diz:

“As empresas já veem o Sesi e o Senai como uma oportunidade para a alavancagem dos seus negócios. Os projetos de saúde, depois de prontos, podem atender tanto à indústria como escolas e clínicas do Sesi. Podemos contribuir com as pessoas que utilizam nossas unidades. Nós temos um papel importante no desenvolvimento de ideias que podem gerar royalties e contribuir com o desenvolvimento das startups”.