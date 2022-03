Grupo Kroma investe R$ 2,1 bilhões em energia solar no Ceará

Uma informação em primeira mão! Hoje, quarta-feira, às 17 horas, no Palácio da Abolição, o governador Camilo Santana e o CEO e sócio majoritário da empresa pernambucana Kroma Energia, empresário Rodrigo Melo, celebrarão Memorando de Entendimento para a construção de dois grandes parques de geração de energia solar fotovoltaica no interior cearense.

O primeiro parque, denominado Frei Damião, será instalado na zona rural de Quixeré, em terras pertencentes à Companhia de Cimento Apodi. O empreendimento, que terá potência instalada de 190 MW, consumirá investimentos de R$ 600 milhões, devendo gerar 750 empregos diretos e indiretos durante e após a sua construção.

O segundo projeto, chamado de Arapuá, será localizado na zona rural de Jaguaruana. Ele terá potência instalada de 500 MW e absorverá investimentos de R$ 1,6 bilhão, gerando 1.750 empregos diretos e indiretos.

Rodrigo Melo disse nesta quarta-feira à coluna que as obras dos dois empreendimentos serão inciadas no segundo semestre de 2023 e operarão no primeiro semestre de 2025.

O Grupo Kroma Energia tem hoje um portfólio de projetos com potência instalada de mais de 4.800 MW, dos quais 162 MW estão localizados e em operação, desde novembro de 2018, no Complexo Apodi, em Quixeré.

A propósito: hoje, às 11 horas, o empresário Rodrigo Melo, que comanda o Grupo Kroma, receberá o título de Cidadão Cearense, que lhe foi outorgado pela Assembleia Legislativa do Estado.