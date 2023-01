Grupo JCPM desmente venda de seus shopping centers

Atenção! O Grupo JCPM distribuiu comunicado na manhã desta segunda-feira (16), informando que não tem fundamento as informações veiculadas por um veículo de comunicação do Sudeste, segundo a qual a corporação controlada pelo empresário João Carlos Paes Mendonça estaria vendendo seus shoppings centers no Nordeste.

O comunicado do Grupo JCPM é o seguinte, na íntegra:

"Destacamos para os nossos colaboradores que não procede a informação de que os empreendimentos da Divisão de Shoppings do Grupo estariam sendo vendidos. A empresa segue investindo e atenta a novas oportunidades de aquisições”.

O comuniado é assinado pelo controlador do grupo, João Carlos Paes Mendonça.

Em Fortaleza, o Grupo JCPM é dono dos shoppings RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy.