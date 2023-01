Evangelho de hoje, 2ª feira, 16/01/23 (Mc 2, 18-22)

Naquele tempo: Os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então, vieram dizer a Jesus: 'Por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, e os teus discípulos não jejuam?' Jesus respondeu: 'Os convidados de um casamento poderiam, por acaso, fazer jejum, enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles; aí, então, eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha; porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos; porque o vinho novo arrebenta os odres velhos e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos'.

Reflexão – O homem de mentalidade mundana não entende as coisas do espírito.

A mensagem deste Evangelho nos motiva a entender as coisas do alto tendo uma nova visão sobre a realidade da vida. Tudo o que fizermos forçados ou por obrigação não tem utilidade em nós e, por isso, não ajudará no nosso crescimento. O que adianta jejuar, por obrigação? O que adianta fazer o sacrifício aparente se o coração não acompanha a ação? Precisamos dar um sentido às nossas ações para sermos sinceros no que realizamos. O homem de mentalidade mundana não entende as coisas do espírito. O remendo novo em pano velho rasga-o; o vinho novo em odre velho rompe-o. Para acolher o novo nós precisamos de nova mentalidade e de abertura interior a fim de que aconteça em nós a purificação necessária e nos tornemos pessoas renovadas, dispostas a assumir uma vida completamente diferente. Nesta vida tudo tem que ter uma razão de ser, nada é por acaso e na medida em que colocamos o olhar de Deus e o Seu modo de pensar para dirigir as nossas ações vamos encontrando sentido no que nos propomos assumir. - Qual o sentido que você dá ao jejum? - Com que finalidade você jejua? Como você se sente? – O que você tem feito para o reino de Deus é por amor ou por obrigação? - Você tem um coração novo ou continua com os mesmos sentimentos de outrora?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária Mariana UM NOVO CAMINHO