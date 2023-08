Grendene tem lucro de R$ 84,7 milhões no segundo trimestre

Entre abril e junho de 2023, a Grendene registrou lucro líquido recorrente de R$ 84,7 milhões, um aumento de 15,4% em relação a igual período em 2022; a receita bruta caiu 8,6%, para R$ 586,2 milhões.

Foram vendidos 26,8 milhões pares de calçados, uma retração de 15,4% em comparação com o mesmo trimestre do ano passado. A receita bruta por par de calçado cresceu 8,1% por causa, principalmente, do reajuste de preços realizado no mercado interno.

“O segundo trimestre de 2023 não foi muito diferente do que observamos ao longo dos primeiros três meses deste ano. O cenário doméstico desafiador e o desaquecimento da economia mundial permaneceram como os principais obstáculos para a demanda, impactando nossa dinâmica de vendas”, explica Alceu Albuquerque, diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Grendene.

No trimestre, o desempenho no mercado interno permaneceu estável em R$ 499,3 milhões, 0,1% maior do que no mesmo período do ano anterior.

O número de pares vendidos retraiu 4,7% para 23,2 milhões, com incremento de 5,1% do valor de receita bruta por par.

No acumulado do ano, a receita bruta alcançou R$ 1,2 bilhão, queda de 2,2%, enquanto o volume de pares comercializados recuou 7,1% para 56 milhões e a receita bruta por par cresceu 5,3% no período.

Assim como no primeiro trimestre, as marcas da Divisão 1 (todas, exceto Melissa) apresentaram maior resiliência frente ao cenário encontrado, garantindo a estabilidade do faturamento da Grendene no Brasil.

Esse resultado foi impulsionado pelo arquétipo “sandália rasteira” da coleção primavera/verão 2022. Este desempenho da Ipanema vem se confirmando no sell in do primeiro mês da coleção Sempre Nova 2023, onde o arquétipo sandália também foi o mais vendido.

Da mesma forma, o segmento feminino, composto por Zaxy, Grendha e Azaleia, demonstrou comportamento positivo no trimestre, com alta de 15,1% na receita bruta, estabilidade do volume (-0,2%) e evolução da receita bruta/par (15,4%). O crescimento deste segmento foi puxado por Zaxy e Azaleia.

A Melissa apresentou retração no mercado interno, tanto em receita bruta (-3,6%) como em volume (-9,5%), em decorrência do recuo de 6,7% do sell out (vs. 2T22) dos Clubes Melissa e da insegurança dos franqueados e clientes multimarcas.

“O encolhimento da renda disponível dos consumidores da classe C, a elevação do price point dos produtos – fruto dos reajustes realizados durante a pandemia - e a ausência de produtos ‘hits’ são os principais fatores que explicam o sell out mais fraco dos clubes Melissa, quando comparado ao mesmo período do ano anterior”, analisa o executivo.

No ambiente externo, os efeitos da inflação e das altas taxas de juros continuaram impactando no consumo em diversas regiões do mundo. O volume de pares vendidos ao mercado internacional retraiu 50,7% no trimestre, e a receita bruta foi 39,1% menor, mesmo com o aumento de 23,5% da receita bruta por par.

No trimestre, o resultado financeiro da Grendene atingiu R$ 72,4 milhões, avanço de 7,0% frente a igual período em 2022. No acumulado do ano, o resultado financeiro alcançou R$ 174,3 milhões, alta de 11,4% contra o primeiro semestre de 2022, mesmo com a distribuição recorde de dividendos de R$ 1,1 bilhão em maio de 2023.