Evangelho de hoje, 6ª feira, 11/08/23 (Mt 16, 24-28)

Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: 'Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la; e quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. De fato, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Em verdade vos digo: Alguns daqueles que estão aqui não morrerão antes de verem o Filho do Homem vindo com o seu Reino.'

Reflexão – A nossa vida é um dom precioso de Deus e não há riqueza nem glória mundana que possam comprá-la.

Jesus nos convida a morrer para nós mesmos e a rejeitar qualquer traço de autoindulgência, medo, vaidade, orgulho, soberba, enfim, tudo o que nos possa tornar cativos. Para que possamos dizer sim ao chamado de Deus, Jesus nos propõe abraçar a nossa Cruz deixando que o Seu Espírito Santo seja o nosso instrutor nessa travessia. A renúncia de nós mesmos se constitui na renúncia da nossa vontade própria, da nossa maneira de pensar e julgar, assim como também na nossa disposição em assumir a vontade de Deus, confiando Nele para enfrentar os desafios da nossa vida. Quando morremos para nós mesmo e seguimos Jesus em humildade e confiança no amor do Pai, nos tornamos coparticipantes da paixão de Cristo. Somente a nossa adesão ao projeto do Pai por meio da fé em Jesus Cristo nos dará a salvação. Por isso mesmo, Jesus é muito claro no Seu anúncio: não adianta nenhum de nós tentar salvar a nossa vida, pois todo o nosso esforço será inútil! Jesus é a Salvação e, se quisermos segui-Lo teremos que assumir a nossa parte nos encargos, nas responsabilidades, nas dificuldades e abraçar a nossa cruz. Às vezes queremos fugir das dificuldades e procuramos o caminho mais fácil, que não exija de nós muito esforço, mas, mesmo assim queremos receber recompensas e ter privilégios. Quando desejamos ganhar o mundo inteiro nós terminamos por entrar pela porta larga da perdição e da ruína da alma. A nossa vida é um dom precioso de Deus e não há riqueza nem glória mundana que possam comprá-la. Precisamos ter consciência de que o tempo em que passamos aqui na terra é breve e a oportunidade da vida é uma só. – Será que você tem tentado salvar a sua vida, deixando por menos algum encargo ou atribuição que só compete a si? - Você tem consciência de que está vivendo a sua vida de acordo com o que Deus espera de si? - Você acredita que Deus pode realizar o que tem sido impossível?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária Mariana UM NOVO CAMINHO