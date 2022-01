Governo projeta construção de marinas no litoral cearense

O secretário de Turismo do Governo do Ceará, Arialdo Pinho, informa que está ultimando um projeto – a ser implementado com a participação da iniciativa privada – que prevê a construção de várias marinas ao longo do litoral cearense, desde Icapuí até Camocim.

“Lisboa, capital de Portugal, tem quatro marinas. Miami, na Flórida (EUA), tem 100. Nós só temos uma (no Marina Park Hotel), que é muito pequena do ponto de vista e muito limitada do ponto de vista técnico para a potencialidade do nosso litoral”, explicou o secretário.

De acordo com Arialdo Pinho, o Ceará é hoje o principal polo mundial do “kite surf”, sendo que a Praia do Preá, localizada no município de Cruz, cuja sede está a 245 quilômetros a Oeste de Fortaleza, é o epicentro desse polo.

“Se nós já tivéssemos marinas instaladas e em operação em nosso litoral, será bem maior o número de kitesurfistas que, procedentes de várias partes do mundo, nos visitam ao longo do ano inteiro”, lembra o titular da Secretaria de Turismo (Setur) do Governo do Ceará.

O projeto que Arialdo Pinho e sua equipe elaboram aponta para a construção, numa primeira etapa, de marinas na área da Praia do Mucuripe e das praias de Fleixeiras, Preá a Jericoacoara.