Gigante chinesa Alibaba quer instalar-se em Fortaleza

Exclusivo! Um dos maiores grupos mundiais do e-commerce (comércio eletrônico com vendas pela internet), com sede na cidade chinesa de Hangzhou, a rede Alibaba abrirá escritório em Fortaleza.

E mais do que isto: abrirá, também, um Centro de Distribuição (CD) na mesma geografia onde, recentemente, se inaugurou o CD de outra gigante do e-commerce – a Amazon, ou seja, às margens do IV Anel Viário, nos limites de Fortaleza com os municípios de Itaitinga, Maracanaú e Esébio.

A informação foi transmitidaa esta coluna por dois grandes empresários cearenses e confirmada por uma alta fonte do Governo do Ceará.

Um empresário da área imobiliária revelou à coluna que um enviado da Alibaba visitou vários prédios comerciais desta capital, mas – como costumam fazer os asiáticos – “pechinchou tanto que nós desistimos do negócio”, disse a fonte.

Neste momento, o representante do Alibaba – um chinês simpático e falante – mantém negociação avançada com outra empresa cearense da área imobiliária, mas até ontem as tratativas não haviam sido finalizadas.