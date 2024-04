Governo estuda mudança no comando da ZPE Ceará

Uma fonte empresarial com ligação direta com o Palácio da Abolição transmitiu à coluna a informação de que está sendo cogitada a substituição do presidente da ZPE – Zona de Processamento para Exportação do Ceará – que é hoje Hélio Winston Leitão.

A mesma fonte adiantou que Leitão seria guindado a uma destacada posição na diretoria da CIPP S/A - Companhia de Desenvolvimento do Complexo Industrial e Portuário do Pecém Sociedade Anônima.

Hélio Leitão é irmão do presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, deputado Evandro Leitão, pré-candidato do PT à Prefeitura de Fortaleza, numa possível aliança com o PSB liderado pelo senador Cid Gomes.

Uma fonte da própria CIPP confirmou que, no ambiente interno da empresa – da qual é sócia com 30% do capital a Autoridade do Porto de Roterdã – já se comenta sobre essa substituição.

A ZPE Ceará está vinculada à CIPP S/A, que é comandada pelo economista Hugo Figueiredo. A presidência da ZPE é uma posição política e estrategicamente importante – é na sua área geográfica que se localiza a gigantesca usina siderúrgica da ArcelorMittal e é nela que serão instaladas as unidades industriais que produzirão Hidrogênio Verde.

No meio empresarial, a informação foi recebida com surpresa.