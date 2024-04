Evangelho de hoje, 3ª feira, 16/04/2024 (Jo 6, 30-35)

Naquele tempo, a multidão perguntou a Jesus: 'Que sinal realizas, para que possamos ver e crer em ti?' Que obra fazes? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está na Escritura: 'Pão do céu deu-lhes a comer'. Jesus respondeu: 'Em verdade, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo.' Então pediram: 'Senhor, dá-nos sempre desse pão'. Jesus lhes disse: 'Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome e quem crê em mim nunca mais terá sede.

Reflexão – Jesus é o próprio maná que mata a nossa fome de Deus!

No tempo em que Moisés conduzia o povo de Israel no deserto, o Pai providenciou o maná que caiu do céu como alimento. Hoje, o verdadeiro alimento para a nossa alma é Jesus! Ele é o pão que desceu do céu, o pão que foi providenciado pelo Pai. Hoje também o céu está aberto e o pão que desce do céu vem alimentar a nossa alma e matar a nossa fome. Às vezes nos apegamos às sobras que recebemos aqui na terra e buscamos aqui e acolá sustento para as nossas carências materiais e emocionais. Precisamos tomar consciência de que o pão do céu está ao nosso alcance e não precisamos mais de sinais nem de provas como pedia o povo no tempo em que Jesus estava na terra. Jesus é o sinal atual, Ele é o próprio maná que mata a nossa fome de Deus, para sempre. Para entender as palavras de Jesus, porém, precisamos nos colocar numa perspectiva espiritual, pois Ele fala ao coração do homem e não à sua mente ou ao seu entendimento humano. “Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome e quem crê em mim nunca mais terá sede”! O pão da vida é Jesus, presente na Palavra e na Eucaristia que alimenta e sustenta a nossa caminhada espiritual. Comungando o Corpo e o Sangue de Jesus e meditando com a Sua Palavra nós estamos entrando em comunhão plena com o próprio Deus. – Você ainda pede sinais para acreditar em Jesus? - Você já descobriu que o grande sinal do Pai é a presença de Jesus na Palavra e na Eucaristia? - Você sente a necessidade de se alimentar com o Corpo e o Sangue de Jesus? - – E com que frequência você tem alimentado a sua alma?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária Mariana UM NOVO CAMINHO