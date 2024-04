Marquise Ambiental no maior evento da indústria brasileira de gás

Empresa do Grupo Marquise, a Marquise Ambiental está presente no maior encontro da indústria de gás natural do país, a Gas Week 2024. Da programação técnica do evento, que se realiza em Brasília, constou palestra do diretor-presidente da empresa, Hugo Nery, que falou na tarde desta segunda-feira sobre a importância do gás na transição energética.

A Marquise Ambiental produz gás biometano no Aterro Sanitário de Caucaia, na Região Metropolitano de Fortaleza.

O evento conta com a presença de CEOs de diversas empresas do setor de gás natural, além de políticos e demais especialistas e executivos do mercado, como Thiago Levy, Paulo Studart, Paulo Lemos e Suzana Marinho, todos da Marquise Ambiental.

Na pauta, debates sobre os principais assuntos do setor, incluindo os rumos do país para o mercado de gás, as matérias-primas utilizadas, o mercado livre com a aprovação da Lei do Gás, a geração de empregos e os impactos da reforma tributária.

A Marquise Ambiental também é uma das patrocinadoras do Gas Week 2024, que é realizado virtualmente entre hoje e a quarta-feira, quando será encerrado presencialmente em Brasília.

Para Hugo Nery, presidente da Marquise Ambiental, participar desse tipo de evento é de suma importância não só para a empresa, mas para o crescimento do próprio mercado de gás.

“O gás natural tem tido cada vez mais relevância no desenvolvimento econômico do Brasil e foi muito positivo poder debater com tantos agentes dessa transformação para que o mercado evolua ainda mais”, ressaltou Nery.