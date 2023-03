Gol publica balanço do 4T22 com números recordes

Maior Companhia aérea doméstica do Brasil, a Gol anunciou hoje, quarta-feira, 8, o seu resultado consolidado do quarto trimestre de 2022 (4T22).

Em outubro, novembro e dezembro do ano passado, a empresa registrou seu maior Ebitda desde o início da pandemia, resultado do foco contínuo de sua administração em alcançar maior produtividade por meio do aumento dos yields, da redução de custos unitários excluindo combustível e da melhor utilização da frota.

A combinação de maior produtividade com forte demanda turística resultou em uma melhora significativa nas margens operacionais durante o quarto trimestre.

Os principais números do balanço foram os seguintes:

O Ebitda recorrente alcançou R$1,2 bilhão, o maior desde o 4T19; margem EBIT recorrente foi de 15% e margem Enitda recorrente foi de 25%;

Receita operacional líquida recorde de R$4,7 bilhões, 61,7% e 24,3% superior aos 4T21 e 4T19, respectivamente;

Lucro líquido de R$0,2 bilhão, representando R$0,55 por ação e US$0,21 por ADS;

Custo unitário ex-combustível foi de US$ 3,6 centavos, o mais baixo desde o início da pandemia e 12,3% inferior ao 4T21; e

A liquidez total (caixa e equivalentes de caixa, aplicações financeiras, depósitos e contas a receber) foi de R$4,1 bilhões, 11,7% superior ao 3T22.

Celso Ferrer, diretor-presidente da Gol, comentou:

“Este ano foi marcado pelo retorno às operações normais em muitos aspectos. Focamos no controle de custos e no aumento de nossas margens, e nossos fortes resultados no quarto trimestre são evidências de que nossa abordagem está funcionando. A demanda dos Clientes continua a crescer, principalmente dos viajantes a negócios e “bleisure”.

“No trimestre, também reativamos mais rotas de Congonhas e Santos Dumont para atender ao segmento corporativo, importante fonte de continuidade do crescimento de receitas.

“Ao entrarmos em 2023, manteremos a consistência de nosso desempenho operacional e fortaleceremos nossa malha aérea com rotas que aumentem ainda mais nossos níveis de produtividade. A Gol segue rumo ao sucesso.”