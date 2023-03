Voke, nova marca da Agasus Microcity, apresenta tendências tecnológicas

Hoje, quarta-feira, 8, das 19 às 23 horas, no restaurante Vastro, na Avenida Desembargador Moreira, em Fortaleza, a Voke, líder nacional em locação de hardwares pelo modelo As a Service (HaaS) e de venda de seminovos, promoverá o Voke Experience.

João Lima e Rene Almeida, CEOs da Voke, em parceria com um time de especialistas e clientes, falarão para os convidados sobre os impactos macroeconômicos na área da Tecnologia da Informação (TI) e também sobre as tendências e perspectivas do setor tecnológico para 2023.

A Voke é a nova marca nascida do reposicionamento da ex-Agasus Microcity, que deseja expandir sua atuação, tendo como objetivo a ampliação do acesso à tecnologia por meio da locação de um milhão de equipamentos até 2030.

Para o futuro, o desafio da companhia é ampliar o reconhecimento do mercado de As a Service e seminovos no país.

"É preciso consumir tecnologia de um modo mais inteligente e sustentável: em vez de comprar, alugar; em vez de adquirir apenas computadores novos, experimentar equipamentos seminovos", sugere Rene Almeida, co-CEO da Voke.

(Voke vem do verbo inglês “provoke”, ou provocar, em linha com o posicionamento da marca focado em instigar mudanças, como explicou a empresa em nota à imprensa).

Em 2022, a companhia alcançou faturamento de R$ 422 milhões, um crescimento de 225% sobre 2021, do qual uma boa parte pode ser atribuída à compra da Microcity, um player tradicional, fundado ainda nos anos 80.

Além da Microcity, a Agasus já havia comprado em 2020 a JR1 Informática, atuante no mercado de revenda de equipamentos seminovos.

Hoje, a empresa tem 700 colaboradores, atuação em 4,2 mil municípios no Brasil e atende grandes clientes como Pague Menos, Whirlpool, PicPay, Brinks, Hypera, Riachuelo, Claro e HDI.

“Já somos uma empresa com portfolio “one-stop-shop” e entendemos que todas as operações que se juntaram à, agora, Voke fazem sentido para continuarmos nessa direção de oferecer uma solução mais completa aos nossos clientes”, explica o co-CEO Rene Almeida.