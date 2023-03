Presidente da Fiec receberá Troféu Clóvis Rolim 2023

Por unanimidade, o presidente da Federação das Indústrias do Ceará (Fiec), Ricardo Cavalcante, foi escolhido para receber, neste ano, o Troféu Clóvis Rolim, láurea máxima conferida pela Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Ceará (FCDL.

O troféu é outorgado anualmente a personalidades que tenham prestado relevantes serviços à causa empresarial e social do Estado.

Na tarde desta terça-feira, 7, Ricardo Cavalcante recebeu em seu gabinete na Casa da Indústria a visita do presidente da FCDL, Freitas Cordeiro; do presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza, Assis Cavalcante; e do ex-presidente da CDL, da FCDL e da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas, Honório Pinheiro, que lhe entregaram o comunicado de concessão do Troféu Clóvis Rolim.

A cerimônia de entrega será realizada no dia 13 do próximo mês de julho, às 20 horas, no Theatro José de Alencar.