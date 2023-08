Gigante da energia investe em Abaiara e cuida também de suas escolas

A Lightsource bp, gigante mundial no desenvolvimento de projetos de energia solar, está implantando, na geografia do município de Abaiara, o Complexo Solar Milagres, que, no primeiro trimestre de 2024, entrará em operação com potência instalada de 212 MW.

Toda essa energia já está antecipadamente comercializada com grandes players, entre os quais a Casa dos Ventos, com a qual a Lightsource celebrou contrato com duração de 15 anos, e a América Energia, com contrato de 10 anos.

Abaiara é, do ponto de vista econômico e social, um dos mais pobres municípios do Ceará. Talvez por esta razão, a Lightsource está executando lá uma ação que deve servir de modelo para outras empresas geradoras de energias renováveis no Ceará.

A companhia mobilizou representantes de prefeituras e de empresas terceirizadas, funcionários, comunidades locais e pais de alunos, em prol da revitalização de escolas em Abaiara e em Milagres.

Durante todo o mês de julho, a equipe de voluntários colaborou para a entrega de diversas melhorias na infraestrutura de três unidades educacionais da região do Cariri.

Foram feitos reparos de pintura interna e externa, reposição dos telhados, colocação de forros de gesso no teto, manutenção elétrica e hidráulica, reforma das mesas e cadeiras com o reaproveitamento de materiais reciclados do Complexo Solar de Milagres.

Após a conclusão das obras, as unidades de ensino receberão painéis solares e computadores, e o Senai-Ceará será responsável por garantir capacitação dos professores para estes promovam Inclusão e Transformação Digital.

A iniciativa beneficiará mais de 300 crianças e adolescentes.

“Essa é mais uma oportunidade que tem a Lightsource bp de estar presente na vida da comunidade, contribuindo com atividades que gerem mudanças positivas e que estimulem o desenvolvimento de todos. Contamos com o auxílio de profissionais da Secretaria de Educação, de professoras, além de pais de alunos. Foi um trabalho que fez a diferença para toda a comunidade, porque melhorou as condições de trabalho para os docentes e de aprendizado para os alunos”, ressaltou a VP de Sustentabilidade, Fundiário e Meio Ambiente da empresa, Adriana Martins.

“Tenho a absoluta certeza de que as crianças ficarão animadas e felizes quando perceberem que a escola foi reformada durante o período de férias. Essa revitalização vai ajudá-las no aprendizado do dia a dia, além de mais comodidade e infraestrutura nas salas de aula. Receber esse suporte da Lightsource bp é muito importante para o futuro dos nossos alunos”, disse a coordenadora da Escola Padre José Leite Sampaio, em Abaiara, Albanisa Rocha dos Santos.