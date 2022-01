Fonte solar: 1 milhão de brasileiros geram sua própria energia

Segundo levantamento da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar), o Brasil acaba de ultrapassar a marca de 1 milhão de unidades consumidoras com geração própria de energia a partir da fonte solar.

A modalidade representa mais de 8,6 GW de potência instalada operacional, equivalente a cerca de dois terços da potência da usina de Itaipu, sendo responsável pela atração de mais de R$ 44 bilhões em novos investimentos no País, agregando mais de 260 mil empregos acumulados desde 2012, espalhados pelas cinco regiões nacionais.

Embora tenha avançado nos últimos anos, o Brasil – detentor de um dos melhores índices de insolação do planeta – continua atrasado no uso da geração própria de energia solar.

Dos mais de 89 milhões de consumidores de eletricidade do País, apenas 1,1% já faz uso do sol para produzir energia limpa, renovável e competitiva. Segundo análise da Absolar, a tecnologia fotovoltaica em telhados e pequenos terrenos deve ganhar um impulso importante neste e nos próximos anos.



Em número de unidades consumidoras que utilizam a geração própria de energia solar, os consumidores residenciais estão no topo da lista, representando 76,6% do total. Em seguida, aparecem consumidores dos setores de comércio e serviços (13,4%), produtores rurais (7,6%), indústrias (2,1%), poder público (0,3%) e outros tipos, como serviços públicos (0,03%) e iluminação pública (0,01%).



A geração própria de energia solar já está presente em 5.446 municípios e em todos os estados brasileiros. Entre os cinco municípios líderes estão Cuiabá (MT), Brasília (DF), Uberlândia (MG), Teresina (PI) e Fortaleza (CE), respectivamente.



“Em 2022, a geração própria de energia solar continuará a avançar exponencialmente, impulsionada pelos preços crescentes de energia elétrica e pelos diversos benefícios que ela traz aos consumidores. Isso inclui a redução de custos, aliada ao aumento da competitividade e sustentabilidade de pequenos negócios e produtores rurais do Brasil. Neste ano, o setor solar deve trazer mais de R$ 50,8 bilhões de investimentos ao País, gerando mais de 357 mil novos empregos, espalhados por todas as regiões do Brasil”, aponta o CEO da Absolar, Rodrigo Sauaia.



“Embora a energia solar já atenda 1 milhão de consumidores, algo marcante por si só, ainda temos mais 88 milhões de oportunidades de unidades consumidoras de eletricidade, um enorme potencial para a fonte fotovoltaica tornar o Brasil um protagonista na transição energética no mundo nos próximos anos”, explica o presidente do Conselho de Administração da entidade, Ronaldo Koloszuk.