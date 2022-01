Beto Studart mobiliza pecuaristas para construir frigorífico

Um grupo de pecuaristas criadores de gado bovino para corte, liderados pelo empresário Beto Studart, movimenta-se no sentido de construir o Ceará um frigorífico industrial (o Ceará já tem um, o Frifort, inaugurado em 1959 e fechado alguns anos depois).

A ideia de Beto Studart, que já contagiou a pecuarista Candice Macedo Rangel, dona de um grande plantel de gado Nelore no município de Brejo Santo, no Sul do Ceará, é reunir os criadores cearenses para debater, primeiro, sobre a viabilidade do projeto; segundo, dimensionar a planta industrial; e, em terceiro lugar, localizar o empreendimento, que deve situar-se equidistante dos criatórios.

Citando Cervantes em Dom Quixote de La Mancha, Beto Studart repete estes versos para dar força à sua ideia:

“Sonhar o sonho impossível, sofrer a angústia implacável, pisar onde os bravos não ousam, reparar o mal irreparável, amar um amor casto à distância, enfrentar o inimigo invencível, tentar quando as forças se esvaem, alcançar a estrela inatingível: Esta é a minha busca.”

Ele afirma que o Ceará já conta com vários pecuaristas criando Nelore, uma raça própria para corte.

“Vamos tentar juntá-los para aproveitar este bom momento da pecuária cearense”, diz Studart com o entusiasmo de quem está fazendo, com boa expectativa, uma aposta na megasena.



“Se esse projeto vingar, e ele tem tudo para dar certo, aumentaremos a população bovina do Ceará e criaremos uma nova logística de abate de bovinos no Nordeste brasileiro”, afirma ele.

Desde Brejo Santo, onde pessoalmente cuida do seu rebanho Nelore de 2.500 cabeças e dos seus negócios, Candice Rangel transmitiu a esta coluna a seguinte mensagem:

"Acho uma grande ideia. Além de gerar empregos, podemos agregar valor e nos tornarmos mais independentes das especulações do mercado que sempre busca precificar para menos a produção pecuária. Produtor sempre no risco do prejuízo. Temos sempre um grande desafio em produzir e somos os menos beneficiados na cadeia produtiva."

MICRO USINA SOLAR FLUTUANTE

Ontem, quarta-feira, 19, Beto Studart inaugurou, na sua Fazenda Chica Doce, na geografia do município de Pindoretama, uma microusina solar flutuante, que, sobre o espelho d’água de um açude, gera energia suficiente para movimentar uma bomba d'água com capacidade de 40 mil litros/hora, com rotor de alta potência e motor solar DC 4.400 RPM de 5 HP.



Todo o conjunto da usina tem, ainda, bases, longarinas e encaixes em alumínio desenvolvidos e fabricados pela empresa Gram-Eollic, do engenheiro Fernando Ximenesm que a instalou na propriedade de Beto Studart.

No projeto dessa microusina, a Gram Eollic inovou, criando e instalando um sistema de refrigeração das células solares, o que amplia o fator de potência em até 60%.

Agora, segundo Beto Studart, a Fazenda Chica Doce passa a ser vanguarda na energia solar com bombeamento flutuante de 40 mil litros/hora, garantindo a irrigação de toda a área cultivada de feno de que se alimenta o seu rebanho de Gado Nelore.