Fiec comanda em Brasília reunião da Associação Nordeste Forte

Em Brasília, onde se encontra, o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará, Ricardo Cavalcante, comandou ontem, terça-feira, 28, a segunda reunião deste ano da diretoria da Associação Nordeste Forte, que ele também preside.

O momento foi aberto com o compartilhamento da aprovação da Medida Provisória nº 1139/2022, que dispõe sobre a reabertura dos prazos das dívidas dos Fundos Constitucionais e Fundos de Investimentos e sobre a inclusão da prorrogação dos prazos para as renegociações de débitos dos Fundos Constitucionais de Financiamento do Centro Oeste (FCO), do Nordeste (FNE) e do Norte (FNO).

A ação foi uma conquista da Fiec protagonizada pelo seu presidente Ricardo Cavalcante, que solicitou emenda à MP por meio do deputado federal cearense Yury do Paredão, relator da matéria.

Logo em seguida, foi discutido o desempenho recente da economia do Nordeste e o tratamento ao desenvolvimento regional na Reforma Tributária, esta última apresentada por Mário Sérgio Telles, gerente executivo de economia da CNI.